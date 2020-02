A Villefranche sur Mer è il momento del “Combat naval fleuri”

Il Carnevale di Nizza va in trasferta a Villefranche sur Mer lunedì 24 febbraio 2020 con “Le combat naval fleuri”.

Un appuntamento che risale al 1902, trasmesso di generazione in generazione rappresenta uno degli elementi forti di una cultura condivisa. La battaglia navale fiorita rappresenta l'occasione, per Villefranche sur Mer, per riproporre le proprie radici culturali ed offrire un impareggiabile spettacolo: tanta gente si affolla per assistere ad una vera festa della tradizione e ad un insolito, quanto colorata, spettacolo.

Vengono utilizzati non meno di 30 mila garofani, 600 kg di mimose, 900 mazzi di fiori e 80 corone di bosso per decorare 20 navigli. Una vera partecipazione collettiva nei giorni precedenti e la mattina della Battaglia Navale Fiorita per adornare, uno spettacolo nello spettacolo.

Questo il programma

Ore 13,30: Partenza della parata sulle banchine prospicienti il mare con gruppi folkloristici e sbandieratori.

Ore 14: Al Port de la Santé, inizio del Combat naval fleuri

Ore 15,30: spettacolo con gruppi folkloristici e animazioni.

Ore 17: Concerto di chiusura gratuito col "Duo Zéphiris" all'Auditorium della Citadelle

Tutti gli spettacoli sono gratuiti.