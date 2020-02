Gabrielle Ducomble, giovane portento belga della canzone, di scena a Saint Jean Cap Ferrat

E un evento che merita essere raccontato. La cantante Gabrielle Ducomble, belga per nazionalità, è stata rivelata in un "talent show" francese nel 2003. Da questa data, vero spartiacque per lei, ha iniziata una nuova vita.

Infatti, quando ha raggiunto la finale della trasmissione, è subito scesa la sua popolarità presso i francesi.

E sarà proprio lei la protagonista principale del Saint Jazz Club a Saint Jean Cap Ferrat il prossimo venerdì 13 marzo dalle 21. Questa serata consiste nell'apprezzare una vera coreografia di jazz sentendo la soave voce di Gabrielle Ducomble, che tra l'altro ha già venduto un album insignito dal preziosissimo marchio "Disque d'Or". La cantante belga ha già interpretato tanti successi insieme alle stelle della canzone tali Lara Fabian e ha permesso a tantissimi giovani artisti del suo paese di essere in qualche modo riconosciuti e "tesserati".

I suoi vocalizzi sono ad oggi famosi in Regno Unito. La sua voce combina sofisticatezza e emozione potente, e sarà accompagnata di chitarra e fisarmonica per questa rappresentazione.

La serata comincerà dalle ore 19 con un incontro jazz e letteratura e poi il concerto alle ore 21. La tariffa è di 15 euro, 12 per gli studenti e persone di età inferiore a 18 anni.

Per maggiori informazioni, chiamate lo 00 33 4 93 76 08 90 o lo 00 33 4 93 85 99 23