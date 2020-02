“La Dame de pique”, capolavoro lirico di Piotr Ilitch Tchaïkovski all’Opéra di Nizza

Adattata da un racconto di Alexandre Pouchkine, La Dame de pique, capolavoro lirico di Piotr Ilitch Tchaïkovski, sarà proposto quattro volte tra il 28 febbraio e il 5 marzo sul palco dell'Opéra Nice Côte d'Azur.

Per garantire la messa in scena di questo classico del repertorio russo, caratterizzato dalla morbosa frenesia del gioco e dall’immersione nell'atmosfera sulfurea di San Pietroburgo alla fine del 19° secolo, era necessaria una personalità con una creatività artistica fuori del comune.

Olivier Py, direttore del Festival d'Avignon, ha accettato la sfida: La Dame de Pique costituisce la sua 42 ° messa in scena.



La musica di Ciajkovskij, che combina forza tempestosa e profonda sensibilità, sarà proposta dall'orchestra filarmonica di Nizza sotto la direzione del suo direttore musicale György G. Ráth, mentre le parti cantate saranno assicurate dal coro dell’Opéra di Nizza e Tolone e dal Chœur d’enfants de l’Opéra de Nice.



Programmato dalla Città di Nizza come parte delle iniziative Opéras au Sud su iniziativa della Regione, questo spettacolo è il frutto di una coproduzione con l'Autorità Culturale Regionale e le tre strutture liriche di Provence-Alpes-Côte d’Azur (Opéra Grand Avignon, Opéra de Marseille e Opéra de Toulon Provence-Méditerranée). Un dispositivo unico in Francia che riunisce le forze creative del territorio al fine di sviluppare la presenza dell'arte lirica in Provence-Alpes-Côte d’Azur e renderla accessibile al maggior numero di appassionati.



Date

Venerdì 28 febbraio 2020 ore 20;

Domenica 1° marzo 2020 ore 15;

Martedì 3 marzo 2020 ore 20;

Giovedì 5 marzo 2020 ore 20.

Tariffe

da 12 a 86 euro (studenti 5 euro)

Prenotazioni al 04 92 17 40 79 o su www.opera-nice.org



Opera in tre atti

Libretto di Modeste Tchaïkovski adattato da un racconto di Alexandre Pouchkine

Messo in scena per la prima volta al Teatro Mariinski di Saint-Pétersbourg il 19 dicembre 1890

Cantato in russo, sottotitolato in francese

(Durata : 2 ore e 40 minuti oltre ad un intervallo di 30 minuti)

Direzione musicale : György G. Ráth

Scenografia : Olivier Py

Assistente alla messa in scena e coreografia : Daniel Izzo

Interpreti

Hermann: Oleg Dolgov

Tomsky/Zlagator : Alexander Kasyanov

Yeletski : Serban Vasile

Chekalinsky : Artavazd Sargsyan

Sourine : Nika Guliashvili

Tchaplitski/maître des cérémonies : Christophe Poncet de Solages

Naroumov : Guy Bonfiglio

La comtesse : Marie-Ange Todorovitch

Lisa : Elena Bezgodkova

Pauline/la gouvernante : Nona Javakhidze

Prilepa : Anne-Marie Calloni



Orchestre Philharmonique de Nice

Chœur de l’Opéra de Nice

Direction Giulio Magnanini



Chœur de l’Opéra de Toulon

Direction : Philippe Bernollin



Chœur d’enfants de l’Opéra de Nice

Direction : Philippe Négrel



L’Opéra di Nice si trova in Rue Saint-François de Paule 4-6