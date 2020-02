Carnevale Targato 06: le vostre fotografie

Ecco quanto scrive a Montecarlonews Luisella Cappio a corredo delle fotografie che ci ha inviato e che ci immergono nella magica atmosfera del carnevale di Menton con le sue luci e le sue ombre, i suoi segreti e i suoi stimoli.



“Menton questa meravigliosa città che ogni anno durante la festa dei limoni da il meglio di se riuscendo sempre a stupire noi abitanti e tutte le migliaia di turisti provenienti da tutto il mondo.

Tanto impegno e tanto lavoro per mettere in atto Les Fetes du Monde per un risultato a dir poco straordinario con le sue 180 tonnellate di agrumi e migliaia di fiori fanno si che ognuno abbia di questa festa un ricordo indelebile.

Un viaggio intorno al mondo tra le feste più conosciute passando dal Carnevale di Venezia... Alla festa delle lanterne in Cina in un tour pieno di colori, di suoni e di tante emozioni”.

Tempo di carnevale, di maschere, di carri, di fantasia, di allegria…di fotografie.

I lettori di Montecarlonews non si sono lasciati scappare l’occasione e hanno inviato all’indirizzo di posta elettronica foto@montecarlonews.it i loro scatti.

Il nostro giornale li pubblica, con gran piacere, perché rappresentano il modo migliore, più gentile, più trasparente per raccontare la festa più pazza dell’anno attraverso gli scatti di chi Montecarlonews lo legge e ci aiuta, giorno dopo giorno, a crescere nel numero di lettori e in uno straordinario rapporto che unisce francesi e italiani attraverso le pagine web del nostro sito.