Méteo France ha messo tutti d'accordo: le forti raffiche di vento che imperversano da alcune ore sulla Costa Azzurra e su Nizza e le previsioni del tempo che non fanno sperare in nulla di diverso, hanno indotto il Comune di Nizza ad annullare la Battaglia dei Fiori prevista per oggi, mercoledì 26 febbraio 2020, alle ore 14,30.

Niente carri fioriti e gruppi folkloristici: con un comunicato delle 13,30 la manifestazione é stata annullata.