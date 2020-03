Da 62 anni non faceva così caldo: è dal 1958 che l’inverno non registra queste temperature

Bisogna tornare indietro di 62 anni , al 1958, per trovare un inverno altrettanto caldo come quello che stiamo vivendo ora.

Lo ha sottolineato l’osservatorio del Centre interrégional di Météo-France che si trova ad Aix-en-Provence: le t emperature sono superiori di 2,6° rispetto a quelle normali.

Un esempio? Lo fornisce Météo-France: il 3 febbraio ad Ascros (a 1173 metri di altitudine) è stata registrata una temperatura di 21 gradi ed a à Saint-Cézaire si sono raggiunti 24,8°.

I tre mesi invernali (dicembre 2019, gennaio e febbraio 2020) contrassegnati da scarsa piovosità hanno approfittato dell’alta pressione instauratasi nell’area mediterranea, mente una forte bassa pressione creava problemi nel Nord dell’Europa.

Il risultato è sotto gli occhi di tutti: temperature primaverili, aria tiepida, fioriture anticipate…siamo avanti di oltre un mese rispetto alla consuetudine.

Cosa ci riserverà il futuro?

Météo-France non si sbilancia, come è suo costume, ma prevede che anche marzo ed aprile ricalcheranno la medesima falsarig a, anche se non si possono escludere episodi di freddo e piogge nel mese di aprile.