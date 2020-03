Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nei primi giorni della settimana successiva.

Ecco quelle che Montecarlonews propone.

ANTIBES

"Ca marche pour moi" - Théâtre du Tribunal

Fino al 29 febbraio 2020 ore 20,30

Théâtre du Tribunal

5 Place Amiral Barnaud.



Si loin si proche Orient ; l'état du monde

Dal 28 febbraio al 1° marzo 2020

Spectacle à 20h30 le vendredi et le samedi, à 16h le dimanche

Théâtre Antibea

15 rue Clemenceau



Spectacle BD-concert "Un concert d'amour"

Sabato 29 febbraio 2020 ore 16

Médiathèque Albert Camus

19 Boulevard Chancel



23e Festival "Fémin’arte"

Dal 29 febbraio 2020 al 7 marzo 2020

Lieux multiples

Samedi 29 février à 16h30, Place Nationale

"Bonbon La croisière, ça m’use !" Entrée Libre (En cas de pluie, spectacle au Théâtre Le Tribunal)

Du 4 au 8 mars, Théâtre Le Tribunal

Ateliers Arts Graphiques, La sChOOL

Mercredi 4 mars à 20h30, Théâtre Le Tribunal

Laure Hanska Mes idoles (tour de chant)

Jeudi 5 mars à 20h30, Théâtre Le Tribunal

"Pièce unique" par Amaia

Du 6 au 14 mars, Médiathèque Albert Camus

Exposition "On se fait la malle !". Vernissage le 6 mars à 18h

Vendredi 6 mars à 20h30, Théâtre Le Tribunal

"Nana" par Catherine Sauval (Sociétaire de la Comédie Française)

Samedi 7 mars de 13h à 15h, Médiathèque Albert Camus

Atelier fabrication de marionnettes "sorcières"

Samedi 7 mars à 15h, Médiathèque Albert Camus

Lecture "Les petites sorcières" par Jennifer Chiama (à partir de 5 ans)

Samedi 7 mars à 16h, Médiathèque Albert Camus

Lecture ADN de Fabienne Candela, par les élèves du Théâtre Le Tribunal

Samedi 7 mars à 20h30, Théâtre Le Tribunal

"Drôle d’Histoire" par Juliette Galoisy

Dimanche 8 mars à 15h, Théâtre Le Tribunal

"Une mémoire d’éléphant" par la Cie Manguy et Mandoline



Université des Savoirs - "Nicolas de Staël: Icare au soleil d’Antibes (à deux pas d’ici…)"

Martedì 3 marzo 2020 ore 18

Salle des associations

Cours Masséna

LARS FREDERIKSON

Fino al 22 marzo 2020

MUSÉE D'ART MODERNE ET D'ART CONTEMPORAIN M.A.M.A.C

Place Yves Klein



Exposition "L'Etranger " - Ferrandez / Camus

Fino al 28 marzo 2020

Médiathèque Albert Camus

19 Boulevard Chancel



Exposition temporaire - Musée de la Carte Postale

Fino al 31 marzo 2020

À Musée de la Carte Postale

Exposition temporaire "Les voitures à chiens belges"

Fino al 31 marzo 2020

Ouvert de 14h à 18h du mardi au dimanche inclus (fermé le lundi).

Musée de la Carte Postale

4 avenue Tournelli



Les Jeudis de la création - Jean-Marc Faraut

Exposition permanante "Eloges de la couleur" par Jean-Marc Faraut

Fino al 30 aprile 2020

12 bd d’Aguillon



Exposition "Le dessin d’humour au plus près de l’actualité" - Musée Peynet

Fino al 30 giugno 2020

Musée Peynet et du dessin humoristique

Place Nationale



CAGNES-SUR-MER

EXPOSITION DE DINOSAURES

Fino al 1° marzo 2020

Du lundi au samedi de 14:30 - 18:00 Dimanche de 10:00 à 12:00 et de 14:30 à 18:00

HIPPODROME DE LA COTE D'AZUR

2 bd J.F Kennedy



CANNES

Musique, Hell Botcho

Festival Numaginaire

Venerdì 28 febbraio 2020 ore 18,30

Médiathèque Noailles

1 avenue Jean de Noailles



Musique, Beep It

Venerdì 28 febbraio 2020 ore 18,30

Médiathèque Noailles

1 avenue Jean de Noailles



Musique, Bénabar

Sabato 29 febbraio 2020 ore 20,30

Palais des festivals et des congrès - Théâtre Claude Debussy

1 boulevard de la Croisette



Musique, Curl / Kill The Moose / Fake Empire

Curl (Electro Rock – FR/UK)

Sabato 29 febbraio 2020 ore 20,30

Studio 13 - Salle de spectacle à la MJC Picaud

23 avenue du Docteur Picaud



Musique, Liberi Cantori : Grand opéra

Concert lyrique

Domenica 1° marzo 2020 ore 18

Église Holy Trinity

2 avenue Branly



Loto des Blue Angels

Domenica 1° marzo 2020 ore 15

Palais des Victoires

2 avenue Maurice Chevalier



Course, Le Semi de Cannes 2020

Domenica 1° marzo 2020

Trois parcours (5 km, 10 km et 21,1 km) au départ de La Pantiéro en bord de mer le long de la mythique Croisette et du boulevard du Midi. Les parcours sont mesurés officiellement, les courses sont qualificatives aux Championnats de France 2020, et bénéficient d’un label national pour le Semi et régional pour les 5 km et 10 km, décernés par la Fédération Française d’Athlétisme. L’organisation, répondant aux critères de qualité européens, a été labellisée en 2020 par l’European Athletics Race.

Ouverture du village : samedi de 10h à 19h et dimanche de 7h à 13h

Départ et l’arrivée des courses : La Pantiéro (100 m du Palais des festivals et des congrès)

8h45 : départ du semi-marathon (21,1 km)

11h : départ du parcours de 10 km

12h15 : départ du parcours de 5 km



Musique, Rosamunde Phantasy et Montmartre

Les Mardis de l'Orchestre

Martedì 3 marzo 2020 ore 19

Programme :

Franz Schubert

Quatuor « Rosamunde »

Arrangement de David Walter pour hautbois et trio à cordes

Benjamin Britten

Phantasy Quartet

Marie Fraschin

Points de vues sur Montmartre 2 pour cor anglais et bande-son

Marie Fraschini, violon

Pascal Jugieau, alto

François Adloff, violoncelle

Vincent Tizon, hautbois et cor anglais

Studio 13 - Salle de spectacle à la MJC Picaud

23 avenue du Docteur Picaud

Exposition, Pierre et Gilles, le goût du cinéma

Fino al 26 aprile 2020

Mardi > Dimanche : 10h > 13h - 14h > 18h

Centre d’art La Malmaison

La Malmaison

47 boulevard de la Croisette



EXPOSITION, Gérard Schlosser, quelle histoire

Fino al 26 aprile 2020

Horaires :

- Mar > ven : 13h > 17h

- Sam et dim : 10h > 13h et 14h > 18h

Suquet des Art(iste)s - Résidence d’artistes

7 rue Saint-Dizier



Exposition, Louis Pastour, le peintre du soleil

Fino al 24 maggio 2019

Musée de la Castre

Le Suquet



Du marchand ambulant au grand magasin

Histoire des commerces cannois

Fino al 12 giugno 2020

Lundi au vendredi de 13h30 à 17h

Archives municipales - Service éducatif, animations, expositions et conférences

Site annexe - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



EXPOSITION, Progetto Léonardo

Image du travail des collégiens

Dans le cadre d’un projet d’échange « etwinning » avec un établissement scolaire de Padoue en Italie, les 3e LV2 italien du collège Gérard-Philipe vous proposent le fruit de leurs correspondances et de leur travail autour de Léonard de Vinci. Ce projet porteur a été l’occasion pour tous les élèves du collège d’approfondir les notions engagées et de travailler sur l’héritage de Léonard de Vinci.

Fino al 27 giugno 2020

Horaires:Mardi - Samedi: 10 - 18

Vendredi: 10 - 19

Médiathèque Ranguin

Espace Ranguin

19 avenue Victor Hugo



CARROS

EXPOSITION ITINÉRAIRE D'UN COLLECTIONNEUR

Fino al 17 maggi0 2020

Du mardi au dimanche : 10:00-12:30 & 13:30-17:00 A partir du 29 mars (heure d'été) Du mardi au dimanche : 10:00-12:30 & 14:00-17:30

CENTRE INTERNATIONAL D'ART CONTEMPORAIN - CARROS



LEVENS

EXPOSITION - CHRISTIAN STABILE

Fino al 28 marzo 2020

GALERIE DU PORTAL

1 Place V Masseglia



MENTON

SÉANCE CINÉMA COMMENTÉE PAR YVES GASIGLIA

Venerdì 28 febbraio 2020 ore 19

L'Odyssée Bibliothèque Municipale

Avenue Boyer



DÎNER DE CLÔTURE DE LA FÊTE DU CITRON® 2020

Sabato 29 febbraio 2020 ore 20

Casino Barrière



SPECTACLE MUSICAL PAR LE RIVIERA ORCHESTRA

Sabato 29 febbraio 2020 ore 21

Palais de l'Europe

Théâtre Francis Palméro

8 avenue Boyer



ACTIVITÉ – MENTON PLUS

Martedì 3 marzo 2020 ore 14,30 min

MENTON PLUS - site de la Mairie

4 Rue de la Marne



Visite guidée : l’Orangeraie, un jardin de palace

Giovedì 27 febbraio 2020 ore 10

L' Orangeraie

15 Rue Partouneaux



Visite guidée: La Citronneraie

Giovedì 27 febbraio 2020 ore 10

Venerdì 28 febbraio 2020 ore 10

Sabato 29 febbraio 2020 ore 10

Lunedì 2 marzoo 2020 ore 10

Mercoledì 26 febbraio 2020 ore 10

Sur le parking de la propriété

69 Corniche André Tardieu



VISITE GUIDÉE ÉCLAIR: LA SALLE DES MARIAGES DE JEAN COCTEAU

Giovedì 27 febbraio 2020 ore 14,30

Mairie

17 Rue de la République



VISITE GUIDÉE : LE JARDIN SERRE DE LA MADONE

Giovedì 27 febbraio 2020 ore 15

Venerdì 28 febbraio 2020 ore 15

Sabato 29 febbraio 2020 ore 15

Domenica 1° marzo 2020 ore 15

Martedì 3 marzo 2020 ore 15

Mercoledì 4 marzo 2020 ore 15

Jardin Serre de la Madone

Serre de la Madone

74 Route du Val de Gorbio, 06500 Menton



VISITE GUIDÉE: LE JARDIN FONTANA ROSA

Venerdì 28 febbraio 2020 ore 10

Lunedì 2 marzo 2020 ore 10

Jardin Fontana Rosa

Fontana Rosa

6 Avenue Blasco Ibanez



VISITE GUIDÉE: LE JARDIN DE MARIA SERENA

Venerdì 28 febbraio 2020 ore 14,30

Martedì 3 marzo 2020 ore 10

Jardin Maria Serena

21 Prom. Reine Astrid



VISITE GUIDÉE LES RUELLES DE L’HISTOIRE

Domenica 1° marzo 2020 ore 10

Martedì 3 marzo 2020 ore 14,30

parvis de la Basilique St Michel



Visite guidée : le jardin botanique Val Rahmeh

Lunedì 2 marzo 2020 ore 15

Martedì 3 marzo 2020 ore 15

Jardin botanique exotique Val Rahmeh

Avenue Saint-Jacques



Visite guidée le jardin d’agrumes du Palais de Carnolès

Mercoledì 4 marzo 2020 ore 10

Palais de Carnolès

3 Avenue de la Madone



Visite guidée éclair : La chapelle des Pénitents Blancs

Mercoledì 4 marzo 2020 ore 14,30

Porche d’entrée, Place de la conception



Exposition des motifs d’agrumes (Fête du Citron® )

Fino al 3 marzo

Tous les jours de 10h à 18h sauf les dimanches de 9h à 19h et les jeudis de 10h à 19h

Jardins Biovès



Fêtes et jouets… rêves d’enfants, au Musée de Préhistoire régionale

Fino all'8 marzo 2020 dalle 10 alle 18

Musée de Préhistoire régionale

Rue Lorédan Larchey 06500 Menton



Exposition Vision Photographies de Fernand Gargiuli

Fino al 21 marzo 2020

L'Odyssée Bibliothèque Municipale

Avenue Boyer



Exposition : Portrait d’hier des gens d’ici

Fino al 31 maggio 2020

Jardin Elisée Reclus et aux jardins du Palais de Carnolès.



EXPOSITION : COCTEAU DESIGN

Fino al 15 giugno 2020

Musée du Bastion



MONACO

The Limboos

Giovedì 27 febbraio 2020 ore 18,30

Thursday Live Session avec The Limboos

Grimaldi Forum Monaco

10 avenue Princesse Grace



Diva on Detour

Giovedì 27 febbraio 2020 ore 20

Récital "Diva on Detour" par Patricia Racette, soprano avec Craig Terry, piano, organisé par l'Opéra de Monte-Carlo. Au programme : Chansons de Cole Porter, Stephen Sondheim, George Gershwin et Edith Piaf

Opéra de Monte-Carlo -

Salle Garnier

Place du Casino



Réincarnation et karma : mythe ou réalité ?

Giovedì 27 febbraio 2020 ore 19,30 Conférence sur le thème "Réincarnation et karma : mythe ou réalité ?" par Philippe Deschamp,organisée par l'Association Amorc Monoecis

A casa d'i Soci - Maison des Associations

2, bis Promenade Honoré II



Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo

Domenica 1° marzo 2020 ore 15

Série Grande Saison: concert par Marie-Nicole Lemieux, contralto et Daniel Blumenthal, piano.

Au programme : Schumann, Schubert, Beethoven, Hensel -Mendelssohn

Opéra de Monte-Carlo

Salle Garnier

Place du Casino



Apéro des Mots

Lunedì 2 maro 2020 ore 18

Médiathèque de Monaco - Bibliothèque Louis Notari

8, rue Louis Notari



Le Pardon

Lunedì 2 marzo 2020 ore 20

Lecture - Spectacle : "Le Pardon" de Joëlle Fossier avec Annie Sinigalia, Juliette Degéne et Marie Tirmont, organisé par le Diocèse de Monaco

Théâtre des Variétés1

boulevard Albert Ier



Compromis

Lunedì 2 marzo 2020 e martedì 3 marzo 2020 ore 20,30

"Compromis" de Philippe Claudel avec Pierre Arditi, Michel Leeb et Stéphane Pezerat

Théâtre Princesse Grace

12, avenue d'Ostende



Maine Océan

Martedì 3 marzo 2020 ore 20

Tout l'Art du Cinéma - projection du film "Maine Océan" de Jacques Rozier, organisée par l'Institut audiovisuel de Monaco

Théâtre des Variétés1

boulevard Albert Ier



Concert de Printemps

Mercoledì 4 marzo 2020 ore 19

Concert de Printemps des Ensembles par les élèves de l'Académie Rainier III

Espace Léo Ferré

25, avenue Albert II



Exposition sur le thème "Est-ce que ce monde est sérieux" par Philippe Pastor

Fino a venerdì 28 febbraio 2020 dalle 11 alle 18

Monaco Modern' Art Galerie

27, avenue Princesse Grace



Patinoire à ciel ouvert

Fino a domenica 1° marzo 2020

Port de Monaco



Exposition de voitures de rallye

Fino a domenica 15 marzo 2020

Collection de Voitures de S.A.S. le Prince de Monaco

Terrasses de Fontvieille



Exposition d'Icônes Brodées

Fino al 3 aprile 3

Exposition d'Icônes Brodées de l’Atelier Prikosnovenie de Moscou en collaboration avec le Consulat de Russie

Cathédrale de Monaco

4, rue Colonel Bellando de Castro



Exposition "Variations, les Décors lumineux d’Eugène Frey"

Fino al 21 maggio 2020

Nouveau Musée National de Monaco - Villa Paloma

56, boulevard du Jardin Exotique



NICE

OPÉRA - LA DAME DE PIQUE

Dal 28 febbraio 2020 al 05 marzo 2020

20:00 : vendredi, mardi et jeudi - 15:00 : dimanche

OPÉRA NICE COTE D'AZUR

4-6 rue Saint-François-de-Paule



ANDRE LE MAGNIFIQUE

Dal 28 febbraio al 1° marzo 2020

Horaires: 21:00 : vendredi et samedi - 16:00 : dimanche

THÉATRE DE L'EAU VIVE

10 bd Carabacel - 06000 NICE



CHANTAL GOYA - LE SOULIER QUI VOLE

Sabato 29 febbraio 2020 ore 15

PALAIS NIKAIA

163 route du Mercantour



ZIGGY’S BAND

Sabato 29 febbraio 2020 ore 21

SALLE BLACK BOX

Concert Pop/Rock - tribute to David Bowie

Centre AnimaNice Bon Voyage

2 Pont René Coty



EVITA FOREVER

Sabato 29 febbraio 2020 ore 20,30

Spectacle musical - Tango - Compagnie TigerAct and Co Tigre Tango - De et avec Cristina Ormani

THÉÂTRE FRANCIS GAG

4 rue de la Croix



ORCHESTRE D'HARMONIE DE NICE EN CONCERT

Domenica 1°marzo 2020 ore 15,30

EGLISE NOTRE DAME DU PORT

Place Ile de Beauté



CONCERT - RAVEL, RESPIGHI, CRAS, CHAUSSON

Lunedì 2 marzo 2020 ore 20

MUSÉE NATIONAL MARC CHAGALL

36 Av Docteur Ménard- (Angle bd de Cimiez)



LA VIE TRÉSORRIFIQUE DU GRAND GARGANTUA

Dal 4 al 6 marzo 2020 ore 20,30

Promenade des Arts



Carnaval de Nice

Le manifestazioni sono state annullate



"Sur les traces des cinémas à Nice. Enquête patrimoniale " –Mostra

Fino al 28 febbraio 2020.

Il Centre du Patrimoine – Le Sénat si trova in Rue Jules Gilly 14 Nizza.



Portraits d'Athlètes: una mostra al Musée National du Sport di Nizza

La mostra può essere visitata fino al prossimo 8 marzo dalle 11 alle 17

Il Musée National du Sport si trova a Nizza in Boulevard des Jardiniers - Stade Allianz-Riviera.



“Les Variations Arman, Orchestration par Guy Rottier” – Mostra al “Pole 109”

Fino al 13 marzo 2020

Il “Pole 109” si trova sulla Route de Turin 89



LARS FREDERIKSON

Fino al 22 marzo 2020

MUSÉE D'ART MODERNE ET D'ART CONTEMPORAIN M.A.M.A.C

Place Yves Klein



PALACE PARADIS

Fino al 29 marzo 2020

Offrandes funéraires en papier de Taïwan

MUSÉE DÉPARTEMENTAL DES ARTS ASIATIQUES

405 Promenade des Anglais



“Hybrides”, a "Lou Babazouk"

Mostra di Richard Roux Giugee w Valérie Cheno

Fino al 29 marzo 2020

"Lou Babazouk" si trova nel Vieux Nice in Rue de la Loge 8



Mùsica d'aquì: la Contea di Nizza svela la propria musica

Una mostra che mette in risalto la musica tradizionale, presentando una serie significativa di strumenti collegati alla tradizione

Fino al 30 marzo 2020

Palais Lascaris si trova al 15 rue Droite nel Vieux Nice.