Alloggi per studenti e manutenzione della strada e dei marciapiedi: il lifting di Rue Pertinax a Nizza

Dopo un lungo iter non solo burocratico, sono partiti i lavori che consentiranno, in Rue Pertinax, di realizzare, con inaugurazione nell’autunno 2021, in occasione della riapertura dell’anno universitario, di 54 alloggi per studenti.

Un intervento che ha subito un rinvio dovuto alla mancanza di allacciamenti all’acqua ed all’energia elettrica (disposti dal vecchio proprietario per evitare occupazioni abusive) e che sarà svolto in due parti, una di bonifica e l’altra consistente nella realizzazione degli alloggi veri e propri per una spesa di 4 milioni e mezzo di euro.



Intanto Rue Pertinax, la strada perpendicolare ad Avenue Médecin dove si trova anche la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, abilitata anche a seguire e rimborsare le spese sanitarie dei cittadini stranieri , senza assistenza medica in Francia, ma solo nel loro Paese, sta cambiando aspetto.



Sono in corso lavori di modifica e manutenzione sia dell’asse viario, sia dei marciapiedi: un’altra via dell’iper centro di Nizza che sta facendo il lifting.

Al fondo di questo articolo una rassegna fotografica.