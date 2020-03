Che fine hanno fatto i fiori dei due corsi annullati? Sabato 29 febbraio, a Nizza, saranno distribuiti ai passanti mazzi di mimosa

Che fine hanno fatto i fiori che non sono stati utilizzati in occasione delle due battaglie dei fiori che sono state cancellate, quella di mercoledì 26 febbraio, a causa del vento, e quella di sabato 29 febbraio 2020, dopo l’annullamento del carnevale per il rischio corona virus?

La città di Nizza ha deciso di distribuire i fiori.



Le composizioni floreali verranno posate davanti al monumento alle vittime dell'attacco terroristico del 14 luglio, nei giardini di Villa Masséna e sulla stele in memoria delle vittime del terrorismo, sulla collina del castello, all'ingresso di cimiteri e davanti ai tanti monumenti ai caduti.



Saranno inoltre distribuiti nei centri e nelle case di riposo pubbliche e private, negli ospedali, in municipio e negli uffici dei quartieri.



I fioristi che lavorano alle battaglie di fiori predisporranno inoltre dei mazzi utilizzando i 40 mila steli che avrebbero dovuto essere usati per addobbare i 16 carri fioriti.