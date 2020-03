Il carnevale nei quartier di Nizza continua secondo programma

Il timore di infezioni dovute alla grande presenza di persone provenienti da diverse località ha indotto il comune di Nizza ad annullare la Battaglia dei Fiori e il Corso Carnevalesco previsti per il 29 febbraio 2020 e i fuochi d’artificio in programma la sera di domenica 1° marzo.

Sono invece confermate le manifestazioni nei quartieri legate al Carnevale “Roi de la Mode”.