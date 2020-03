Marzo alla Cinémathèque de Nice: Kirk Douglas, il gigante dell’età dell’oro di Hollywood

Anche nel mese di marzo la Cinémathèque de Nice propone un programma estremamente ricco.



Hommage à Kirk Douglas

Ultimo dei giganti dell'età d'oro di Hollywood, l’indisciplinato e a volte selvatico Kirk Douglas è pianto dal “pianeta cinema”. Figura emblematica del western e del film d'avventura, l'attore ha conosciuto gloria e successo grazie alla sua tenacia che lo ha fatto lavorare con i registi più prestigiosi. Tra i titoli da (ri) scoprire a marzo: Le Gouffre aux chimères di Billy Wilder, Les Vikings di Richard Fleischer o Spartacus di Stanley Kubrick da riscoprire in una copia da 70mm.



Rétrospective Lars Von Trier - Seconde Partie

"Un film deve essere come un sasso in una scarpa", Lars von Trier.

La Cinémathèque chiude la sua retrospettiva dedicata al regista della provocazione che ha firmato con il proprio nome film protagonisti dei festival in tutto il mondo. In programma: Les Idiots, una commedia nera, Dancer in the Dark, un melodramma musicale premiato con la Palma d'oro e il premio per l'interpretazione femminile assegnato al cantante Björk al Festival di Cannes nel 2000 o Melancholia, un film drammatico fantastico con un profumo di fine mondo che ha quali protagonisti Kirsten Dunst e Charlotte Gainsbourg.



Milos Forman : 4 œuvres de jeunesse

Leader della Nouvelle Vague ceca, Milos Forman ha applicato sin dalle sue origini, e molto prima del suo esilio a Hollywood, il principio cinema verità in totale rottura con l'estetica del realismo socialista. La Cinémathèque si propone di riscoprire i suoi primi quattro lungometraggi, L'Audition, L'As de pique, Les Amours d'une blonde e Au feu, les pompiers! tutti recentemente restaurati , in nuovissimi restauri.



Principali avvenimenti



Venerdì 6 marzo 2020 ore 20 - Avant-première documentaire Be Natural;

A partire dal 10 marzo 2020 - Sátántangó - version restaurée 4k;

Mercoledì 11 marzo 2020 ore 15,45 - Parasite - Black & White Version;

Sabato 14 marzo 2020 ore 20 - Parasite - Black & White Version;

Venerdì 13 marzo 2020 ore 18,30 - Les improbables! Knock Knock (2015) ;

Venerdì 13 marzo 2020 ore 14 - Fenêtre sur Bollywood;

Domenica 15 marzo 2020 ore 16,45 - Fenêtre sur Bollywood;

Lunedì 16 marzo 2020 ore 17 - Cours au cinéma;

Mercoledì 18 marzo 2020 ore 19 - Projections exceptionnelles en 70mm - I'm Spartcacus;

Domenica 22 marzo 2020 ore 16,30 - Projections exceptionnelles en 70mm - I'm Spartcacus;

Giovedì 19 marzo 2020 ore 14 - Passeport pour l'Amérique Latine La Camarista de Lila Avilés;

Giovedì 19 marzo 2020 ore 10 - Cinéma et poésie : rendez-vous au paradis;

Venerdì 20 marzo 2020 ore 20 -L'expérience Cannes classics;

Dal 25 al 31 marzo 2020 - La fête du court métrage.