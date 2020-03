Un caso positivo al Corona Virus anche nel Principato di Monaco

Le autorità sanitarie del Principato hanno reso noto che è stato accertato un caso positivo al Princess Grace Hospital al COVID 19.

In attesa del risultato del campione operato, il paziente era stato posto in isolamento nell'unità dedicata a tale scopo.

La sua salute non è motivo di preoccupazione.

In conformità con le disposizioni concordate tra i due paesi e con accordi internazionali , il trasferimento del paziente è in corso al Servizio di infectiologia del CHU Nizza.

Il suo entourage (una persona) è stato confinato a casa con le dovute cure secondo le procedure decise dal Principato di Monaco.

È in corso un'indagine epidemiologica al fine di conoscere gli spostamenti del paziente negli ultimi giorni e identificare le persone con cui avrebbe contatti.

Il governo principesco mantiene le misure precauzionali annunciate in questi ultimi giorni.