Mipim di Cannes spostato dal 2 al 5 giugno a Cannes, il CoronaVirus ferma gli eventi della Costa Azzurra

Reed MIDEM, organizzatore del MIPIM, il mercato internazionale dei professionisti immobiliari, ha annunciato oggi che l'edizione 2020 dell'evento è stata rinviata e si svolgerà dal 2 al 5 giugno a Cannes.



Le date iniziali del 10-13 marzo stanno cambiando a causa delle crescenti preoccupazioni per il coronavirus (Covid-19).



“Il benessere dei nostri clienti e dei nostri dipendenti è la nostra priorità. Dato il contesto mutevole, l'approccio migliore è quello di rinviare il MIPIM a giugno ", ha affermato Paul Zilk, Presidente di Reed MIDEM.



"Non è una decisione che prendiamo facilmente. Riteniamo che queste nuove date offriranno alla comunità internazionale MIPIM l'opportunità di raggiungere i suoi obiettivi aziendali. Siamo grati per il supporto e i contributi costruttivi che abbiamo ricevuto dai nostri clienti durante questo difficile periodo e li affronteremo nei prossimi giorni per il MIPIM a giugno ", ha aggiunto Paul Zilk