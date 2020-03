Manifestazioni carnevalesche annullate, ecco come ottenere il rimborso dei biglietti

L’annullamento della Battaglia dei Fiori di Nizza prevista per il giorno 26 febbraio e il successivo definitivo annullamento delle manifestazioni in calendario sabato 29 febbraio (Battaglia dei Fiori e Corso Carnevalesco Illuminato) daranno corso al rimborso totale dei biglietti da parte della Ville de Nice.

Il regolamento del Carnevale prevede che, in caso di annullamento da parte dell'organizzatore, si proceda al rimborso dei biglietti: entro un mese dalla manifestazione gli interessati dovranno pertanto far pervenire i biglietti ordinari o comunicare, in caso di acquisto on line, la data della mail di conferma dell’emissione del biglietto elettronico.



In entrambi i casi occorrerà comunicare i seguenti dati: nome, cognome, indirizzo di posta elettronica e numero di telefono oltre ai dati bancari corredati dai codici IBAN e BIC.



I biglietti in originale andranno trasmessi, assieme con i dati anagrafici e le coordinate bancarie, a Mairie de Nice, Direction du Carnaval, Service Réservations 06364 Nice cedex 4 France.



La richiesta di rimborso relativa ai biglietti acquistati on line dovrà essere inviata a carnaval.remboursement@ville-nice.fr



I biglietti omaggio e gli inviti non saranno logicamente rimborsati.