Anche il Principato di Monaco prende le precauzioni dal Coronavirus ma domani le scuole riaprono regolarmente

Riunione del governo del Principato di Monaco, questa mattina con i vari dipartimenti interessati per il coordinamento sanitario e per fare il punto sui progressi dell'epidemia di Covid-19.

E’ arrivata la conferma che, nel Principato un solo paziente è stato trovato positivo al virus ma, tutte le misure precauzionali deciso rimangono confermati. Diversi sono stati i tamponi effettuati su persone che presentavano sintomi simili al Coronavirus ma tutti sono risultati negativi, dal centro analisi degli ospedali pubblici di Marsiglia.

In totale alle equipe mediche di Monaco sono arrivate nel weekend 121 mail e quasi 200 telefonate, di persone che chiedevano informazioni. Il governo ha deciso che tutte le scuole del Principato saranno normalmente aperte domani mattina, ma saranno applicate misure preventive per minimizzare la diffusione del virus. E’ stato chiesto ai genitori di ritorno dalle aree a rischio, di non portare i bambini a scuola o all'asilo per 14 giorni a dalla data di ritorno. Le regioni a rischio sono: Cina (Cina continentale, Hong Kong, Macao), Singapore, Corea del Sud, Tailandia, Giappone, Taiwan, Malesia, Iran e Italia nelle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna.

Per quanto riguarda i lavoratori impiegati a Monaco, il governo raccomanda, per le persone che tornano dalle aree a rischio, di parlare prima con gli ispettori di sanità pubblica, che rilasceranno un certificato che giustificherà l'assenza. Il dipendente costretto a rimanere a casa sua non perderà il reddito e la misura è valida sia per i dipendenti del settore privato che pubblico. Il governo raccomanda, temporaneamente e per chi può farlo, il telelavoro temporaneo. Verranno attuate misure di sostegno per i lavoratori autonomi, attraverso la mobilitazione del fondo sociale.

Per quanto riguarda lo sport è stato deciso il rinvio o la disputa a porte chiuse della partita EuroCup di basket, tra il Monaco e l’Unics Kazan, fissata per mercoledì.

L'obiettivo è mantenere la politica precauzionale raccomandata dal governo al fine di contenere il più possibile il rischio di un'epidemia nel Principato. Come per altri eventi pubblici, la situazione è ancora in fase di valutazione anche se le autorità monegasche non raccomandano, in questa fase, cancellazioni o rinvii di eventi. Una decisione che potrà essere mutata.

Vista la situazione le autorità monegasche sono vigili e in costante contatto con le autorità francesi e italiane.