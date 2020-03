Dal Convegno medico di Grasse il prof Borruto segnala come i peggiori nemici della salute pubblica sono il disinteresse e l'ignoranza

Un folto publlico ,fra cui il Maire de Grasse e il direttore dell’Ospedale fra le autorità presenti ,ha accolto con unanime ed entusiastico consenso la relazione del Professor Franco Borruto. Non poteva mancare nella relazione del professore un cenno alla situazione contingente della infezione virale da Coronavirus

Il professore ha riassunto la situazione dal punto di vista epidemiologico facendo riferimento a due convegni svoltosi in questi ultimi due mesi e cui ha partecipato a New york e in Romania ma facendo riferimento al tema del congresso profeticamente scelto dal dr Azuar organizzatore del congresso Ambiente e patologie. Ha citato un lavoro del :nello scorso anno sono morte in Spagna sei milapersone di influenza e i livelli della Francia non si discostano da tali percentuali anzi…40.000 persone sono morte in Spagna per la contaminazione ambientale 800.000 sono decedute per la stessa causa nella Unione Europea e nove milioni sono decedute nel mondo