Salgono in Costa Azzurra i casi di Coronavirus: tutti collegati con l’Italia. Il governo francese invita a salutarsi senza baci e stretta di mano

Nella giornata nella quale i comuni di Nizza e Cannes adottano provvedimenti di annullamento di manifestazioni importanti quali la Foire de Nice, il MIPIM (Marché international des Professionnel de l'Immobilier) e la Semi maratona ed anche le violette di Tourrettes-sur-Loup danno forfait, la Costa Azzurra e l’Ospedale l’Archet di Nizza hanno vissuto un’altra giornata difficile.

Tre nuovi casi positivi al Covid-19 (due francesi reduci da un viaggio in Italia ed un italiano) sono stati ricoverati in ospedale: la Francia è ora al secondo posto in Europa per numero di casi positivi dopo l’Italia e il governo francese, in serata, ha adottato una serie di misure.



Innanzi tutto il divieto di organizzare riunioni nelle quali, in ambiente ristretto, si trovino più di 5 mila persone.

Una decisione che potrebbe anche avere effetto sulle manifestazioni sportive in programma e ridurre ulteriormente gli spettacoli.



Sempre il governo invita a salutarsi senza stretta di mano o baci.



La politica locale si attrezza: Christian Estrosi ha ridotto il numero delle uscite in vista della campagna elettorale per le municipali di metà marzo, dichiarando di volersi concentrare esclusivamente sull’infezione che sta iniziando a manifestarsi sul territorio.



Riapriranno le scuole in Costa Azzurra domani, con la “ raccomandazione ”, ma non l’obbligo a chi ha soggiornato in zone a rischio di rimanere in quarantena a casa. Il comune di Nizza ha precisato che la competenza sull’educazione nazionale è squisitamente del ministero e che quindi non può che limitarsi a raccomandare a chi è a rischio, per viaggi o contatti durante le vacanze, di tenere a casa i figli da scuola.



La situazione è dunque “sospesa”: da un lato il numero di casi ancora ristretto e soprattutto collegato direttamente con viaggi in Italia e dall’altro il timore che da un momento all’altro possa crescere.

Di qui la creazione, in comune, di uno staff in grado di prendersi in carsico la situazione.



E’ stato istituito, dalla Mairie di Nizza, pure un numero telefonico dedicato al Coronavirus: si tratta dello 0497135600 che funziona sette giorni su sette dalle 9 alle 19.



A rispondere ai quesiti dei cittadini o a raccogliere eventuali segnalazioni un gruppo di esperti (medici, infermieri e psicologi).