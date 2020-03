Dal 12 al 22 luglio al via la 60a edizione del festival “Jazz à Juan”

Decano dei festival jazz in Europa, il Festival Internazionale del Jazz di Antibes Juan-les-Pins sta per celebrare il suo 60° anniversario.

Sin dalla sua creazione, "Jazz à Juan" ha presentato nel corso dei decenni tutto il jazz mondiale, spaziando dallo Swing al be-bop o post-be-bop, gospel o roots, soul, funk o rock, africano, europeo o americano, contemporaneo o "New Orleans"... Nel corso degli anni il pubblico è cambiato, ma “Jazz à Juan” ha conservato più che mai l'istinto viscerale della sua stessa leggenda.

Numerosi eventi segneranno la celebrazione di questo 60° anniversario, a partire dalla serie di date dei concerti, che si terranno quest'anno dal 9 al 22 luglio nella pineta di Gould, con la presenza di artisti del calibro di Maceo Parker, Diana Ross, Herbie Hancock, Lionel Richie e così via. Si tratta di uno dei più antichi festival jazz del continente e si celebra in una delle località balneari più belle della Francia. Questo luogo ha davvero cambiato la storia della musica.

Al “Jazz à Juan” hanno partecipato in passato alcuni tra i più grandi protagonisti della musica jazz e anche quest'anno le sorprese non mancheranno. Questo festival è davvero un must per gli appassionati di questo genere, non solo dell'Europa, ma di tutto il mondo. “Jazz à Juan” è un luogo perfetto per una musica straordinaria.

Info su https://www.jazzajuan.com/