Il Museo Oceanografico di Monaco continua la promozione per le famiglie sino all'8 marzo

Sino all'8 marzo, venite in famiglia ad esplorare l’ammaliante e colorato universo dei fondali marini, e partecipate alle nostre animazioni per un'esperienza indimenticabile. Per ogni biglietto adulto acquistato, un biglietto bambino offerto. Biglietto bambino 4-17 anni gratuito emesso solo dopo l’acquisto del forfait con tariffa di 16 Euro (1 adulto + 1 bambino).

L’Odissea, il percorso gioco”, da compiere in famiglia! Grazie a un percorso esterno che costeggia una vasca di riabilitazione di 160m3di fronte al Mediterraneo, e a un percorso che attraversa esposizioni temporanee al primo piano del Museo, scoprirete queste grandi migratrici, dal loro ciclo di vita alle minacce che pesano sulla loro esistenza. I giovani esploratori dai 6 ai 12 anni, con il loro libretto di gioco in mano, si metteranno in cerca di indizi per compiere una serie di missioni.

Durante tutto il percorso, i giovani visitatori saranno sensibilizzati sul tema della protezione delle tartarughe marine. In premio?

Un “Diploma di protettore delle tartarughe” convalidato dal team del museo. Libretto di gioco gratuito, proposto presso le casse alle fa«Little big Whale»:la storia piena di poesia di un vecchio capodoglio e dei suoi viaggi nel grande Oceano. Un giorno, incontra l’Uomo...

Tramite sensazionali immagini a 360°, fremete di fronte a questi giganti che percorrono i mari del mondo, ascoltateli mentre vi parlano e respirate al loro ritmo.«Tubbataha 360°»:imbarcatevi con l’Istituto oceanografico per le Filippine e immergetevi in uno tra i più bei mari del mondo, nel parco naturale di Tubbataha. Senza maschera, né boccaglio, vivete le emozioni di un’immersione senza bagnarvi!

www.oceano.org