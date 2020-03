Casinò online e casinò tradizionali due realtà che convivono

In Italia fino a poco più di dieci anni fa, l’unico modo per giocare d’azzardo era quello di recarsi in un casino tradizionale. I cittadini italiani avevano la possibilità di scegliere uno tra i 4 casinò sul nostro territorio: Sanremo, Venezia, Saint Vincent e Campione d’Italia. Un’altra opportunità, geograficamente favorevole era quella del casinò di Montecarlo. Tutte queste strutture erano collocate nel nord Italia, o ai confini, e non erano facilmente accessibili ai cittadini di tutta la penisola.

Oggi la situazione è molto cambiata. Il giocatore d’azzardo in Italia ha molte chance. Le possibilità di gioco sono distribuite su tutto il territorio, nelle sale slot, nelle sale VLT e nelle sale bingo. Ma anche nel locale o nell’agenzia di scommesse sotto casa. Per chi desidera accedere a un vero casinò, basta una connessione a internet: centinaia di casinò virtuali sono a disposizione dei giocatori. Si tratta di casinò legali, regolamentati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e sicuri, che offrono tutti i casinò games.

Le evoluzioni tecnologiche mettono a disposizione dei giocatori anche il casinò live, ultima frontiera del gioco a distanza. Il giocatore è collegato con una sala da gioco in streaming, e può puntare al tavolo della roulette, gestito da un vero croupier. Nonostante ciò il fascino dei casinò tradizionali, seppure abbia avuto fasi alterne, stenta a scemare. A dimostrarlo i dati sul gioco relativi all’anno appena trascorso e quelli del primo mese del 2020.

Casinò tradizionali, una partenza col botto!

Il 2019 è stato un anno positivo per i tre casinò rimasti aperti sul territorio italiano. Ricordiamo che dal luglio del 2018 il casinò di Campione d’Italia è stato chiuso per fallimento. Ma a quanto pare i tempi bui sono passati per le tre storiche sale da gioco superstiti. Ecco gli incassi dell’anno appena passato:

Casinò di Venezia: 92,8 milioni di euro

Casino di Saint Vincent: 60,6 milioni di euro

Casinò di Sanremo: 44,4 milioni di euro.

Se questi dati non dicono molto si pensi che a gennaio 2020 gli incassi del casinò di Sanremo sono aumentati del 1,9% rispetto allo stesso mese del 2019. Quelli del casinò di Venezia sono cresciuti addirittura del 19,8% rispetto a gennaio 2019. Con un bilancio in utile per il terzo anno consecutivo. Chi aveva previsto la fine dei casinò tradizionali, a causa del successo dei casinò online, dovrà rivedere le proprie previsioni. Almeno per il momento.

Il casinò di Montecarlo

Ricco di storia e tappa obbligatoria per chi si trova a visitare il principato di Monaco, il casinò di Montecarlo risale alla metà del 1800. Con la sua architettura in stile Belle Époque, e le sue atmosfere che rimandano a scene del cinema, non smette di affascinare. È un punto di riferimento per i giocatori sia italiani che europei. Aperto ai giochi dalle 14:00 in poi, il casinò è disponibile per i visitatori tutte le mattine. Si tratta di una destinazione ricca di storia e di fascino, che sa tenere il passo con i tempi, sempre amatissima dai giocatori. Nel corso del 2019 ha regalato a tre fortunati giocatori 2 jackpot superiori a 400 mila euro. Un montepremi di pari importo è stato assegnato anche a inizio 2020.

Il nuovo anno è cominciato all’insegna dell’ottimismo anche per il casinò monegasco. È stato infatti votato come “Casino of the Year 2020” ai Global Gaming Awards all’ICE di Londra. Il casinò ha ottenuto questo riconoscimento per il secondo anno consecutivo. Inoltre la storica sala da gioco ha ottenuto anche il premio come “Gaming Operator UK & Europe 2020”. Due riconoscimenti che testimoniano l’impegno costante per soddisfare tutti i tipi di clientela.

Il casinò di Montecarlo resta dunque una tappa imperdibile per i giocatori di tutto il mondo, e anche per quelli italiani. Gli amanti delle slot troveranno una sala da sogno con circa 1000 giochi adatti a tutte le tasche. Ovviamente non mancano i classici giochi da casinò, come la roulette inglese, quella francese, il gioco dei dadi, i tavoli da blackjack e quelli da poker. Un casinò pronto a offrire ai clienti l’esperienza di giocare vivendo quelle atmosfere da sogno radicate nell’immaginario collettivo. Difficile da replicare con i casinò virtuali.

Casinò online AAMS: l’avanzata del virtuale

Mantenere il lustro per i casinò tradizionali è un’operazione che richiede di fronteggiare molte sfide al giorno d’oggi. La più grande è quella della concorrenza con i siti di casinò online. I casinò virtuali legali in Italia, rappresentano un avversario temibile per tutti i casinò tradizionali. I giocatori che un tempo dovevano recarsi a Montecarlo, Sanremo, Venezia per giocare, oggi hanno centinaia di altre possibilità, tutte a portata di mano.

La legalizzazione e regolamentazione del gioco a distanza hanno modificato profondamente le modalità di gioco. Mentre prima le slot machine erano qualcosa che si vedeva solo al cinema, e nelle storiche sale da gioco, oggi sono a disposizione di tutti. Sia sul territorio, che online questi giochi sono facilmente accessibili. Poter giocare quando si vuole e dove si vuole è un’opportunità che i giocatori non si lasciano scappare. All’accessibilità dei giochi si aggiungono bonus e promozioni che i vari casinò online AAMS propongono a nuovi e vecchi giocatori.