Il bollo auto Lombardia si paga con la domiciliazione bancaria: vantaggi per tutti

La Regione Lombardia ha introdotto la possibilità di pagare il bollo auto con la domiciliazione bancaria, una soluzione che pare aver incontrato il favore degli automobilisti.

Gli automobilisti usufruiscono di uno sconto del 15% e pagano per l'addebito solo un euro di commissione, che invece è più alta per le altre modalità di pagamento.

Con questo sistema si evita anche la cosiddetta "evasione inconsapevole". Molti automobilisti infatti non pagano il bollo auto per semplice dimenticanza, andando così incontro a multe anche abbastanza salate per ritardi o mancati pagamenti.

I dati registrati finora confermano che agli automobilisti lombardi questa modalità di pagamento piace molto.

Rispetto a gennaio 2019 le persone che quest'anno hanno optato per la domiciliazione bancaria sono aumentate del 29%. I numeri sono ancora più significativi per le persone giuridiche che hanno fatto registrare un aumento del 359%.

Nel solo mese di gennaio il risparmio complessivo è stato di ben 3,28 milioni di euro.

Come osservato da Davide Caparini, assessore regionale a Bilancio, Finanza e Semplificazione la domiciliazione del bollo auto elimina le code agli sportelli, facilitando e migliorando la vita degli utenti.

La richiesta di domiciliazione va effettuata tramite posta, ma per accelerare i tempi è consigliabile ricorrere ai servizi di poste online.

La richiesta di domiciliazione può essere effettuata sul portale Ufficio Postale, che offre una molteplicità di pagamenti ed un servizio efficiente e facilmente accessibile.

I vantaggi sono tangibili anche per la Regione Lombardia che ha visto calare notevolmente l'emissione di avvisi di mancato pagamento.

Tra gli 899.357 soggetti che hanno scelto l'addebito online per il pagamento del bollo 559.315 sono uomini e 324.684 sono donne.

Per quanto riguarda la fascia d'età sono 323.474 gli over 60 che hanno optato per la domiciliazione bancaria; 226.654 gli automobilisti con un'età tra i 50 ed i 59 anni; 308.910 gli automobilisti con un'età compresa tra i 30 ed i 49 anni; solo 29.468 gli under 30.

L'agevolazione del pagamento del bollo è riservata alle persone fisiche residenti in Lombardia oppure iscritte all'Anagrafe Italiani Residenti all'Estero in possesso di uno o più veicoli; alle persone giuridiche, pubbliche o private proprietarie o utilizzatrici di un numero massimo di 50 veicoli (se utilizzano o possiedono più di 50 veicoli possono attivare il pagamento cumulativo).

Nel caso in cui l'auto è intestata a più persone, tocca al primo soggetto indicato sulla carta di circolazione effettuare la richiesta di domiciliazione.

Tale modalità di pagamento risulta estremamente vantaggiosa sia per le famiglie, che ottengono sconti importanti che impattano positivamente sul budget familiare, sia per le aziende che riducono notevolmente il carico fiscale.