Ristoranti della Tavolozza: in arrivo in libreria la guida per scoprire la cucina legata al territorio

La Guida dei “Ristoranti della Tavolozza” taglia il traguardo della sesta edizione e si presenta con un numero ancora maggiore di ristoranti, confermandosi come uno strumento importante per quanti, non solo italiani, vogliono scoprire una cucina regionale autentica, dove la tradizione è la protagonista.

Indirizzi utili per scoprire locali accoglienti, dove è possibile mangiare bene, ma anche conoscere un territorio, la sua cultura, la sua tradizione e i suoi personaggi. Locali, che utilizzano prodotti tutelati e garantiti, insieme ad un’accoglienza certificata dall’adozione del Decalogo della Tavolozza, che garantisce al cliente un’ospitalità da ricordare e da raccontare.

Come tradizione nella guida non si trovano voti o punteggi perché si vuole offrire ai lettori un orientamento nell’infinità delle proposte gastronomiche e suggerire un itinerario originale per la scoperta di gusti e sapori. Per ogni locale sono indicate le informazioni classiche, sui giorni di chiusura, numeri di telefono, prezzi medi dei menù e siti internet e, quando possibile, il nome dei proprietari e dei collaboratori, di cucina e di sala, i veri attori protagonisti, che animano e rendono vivo e accogliente un locale.

Sono stati confermati i simboli della presenza di menù vegetariani, dell’utilizzo dei fiori eduli, di spazi dedicati ai bambini, l’esistenza di un parcheggio riservato e quelli che dedicano particolare attenzione alle famiglie, il WiFi, quando presente. Anche questa nuova edizione è il frutto del lavoro di una decina di collaboratori, fra giornalisti, cuochi nel tempo libero e addetti ai lavori, tutti volontari che hanno visitato i locali ed effettuato una attenta valutazione. Confermata la scelta dei testi in tre lingue, italiano, francese e inglese, che permette ai turisti stranieri di trovare i locali dove la tradizione gastronomica della Liguria, Piemonte, Val d’Aosta è grande protagonista con materie prime di qualità, a km zero e un servizio garbato e gentile.

L’edizione 2020 presenta alcune importanti novità: una consultazione ancora più facile e immediata, grazie all’adozione di nuovi simboli facili da leggere e di immediata comprensione, una elegante impaginazione con tre foto a colori per ogni ristorante, insieme ad un testo utile per orientare la scelta dei clienti, che contiene una breve presentazione del ristorante, la segnalazione dei piatti tipici e tutti i riferimenti per contattare il locale e raggiungerlo. Se visitando un territorio vogliamo anche scoprirne la cultura che si esprime attraverso il cibo, questa guida è indispensabile.

L’Associazione Ristoranti della Tavolozza vi aspetta martedì 10 marzo alle ore 16.30 presso il Teatro del Casinò di Sanremo per la presentazione della nuova edizione della sua guida ai ristoranti dedicata a chi ama girare per ristoranti e sperimentare sapori nuovi, evitando di trasformare un piacevole momento di relax in un’esperienze negativa e costosa.

La presentazione si terrà nell’ambito della manifestazione “A tavola fra Cultura e Storia” Il 10 marzo 2020 alle ore 15.30, organizzato dall’Associazione Ristoranti della Tavolozza in collaborazione con il Casinò di Sanremo nell’ambito dei martedì letterari. Parteciperanno Barbara Ronchi della Rocca che svolgerà una relazione omaggio a Pellegrino Artusi nel bicentenario dalla nascita (1820-2020), conosciuto in tutto il mondo come “padre della cucina italiana” e Giorgio Barchiesi in arte Giorgione, che presenterà il libro “Orto e Cucina”

Ingresso libero