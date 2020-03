Tanti oggetti di ottimo gusto

Hanno scelto i primi mesi dell'anno per avviare, in uno dei luoghi più suggestivi di Menton, con alle spalle la città vecchio, un’iniziativa davvero interessante.

Si tratta di un gruppo di artisti italiani e francesi, tra i quali Gianluca Billeci livornese di nascita, nizzardo d’adozione, che in modo appassionato e intelligente trasformano del materiale anche di risulta in oggetti d’arte.

La bottega, che si chiama “Boutique éphémère”, si trova alla “voute” numero 14 del Quai Gordon Bennet a Menton.

Per ora la boutique resta aperta fino al 15 marzo e propone i lavori dei creatori dell’associazione Créative Handmade: articoli diversi quali decorazioni in legno, ceramica, acquarelli, articoli per l'infanzia, cosmetica naturale, gioielli, borse e cuscini, riparazioni di sedie e collage.

Questa esposizione é frutto di un lavoro comune, 8 creatori che fanno parte della stessa associazione, Créativ'Handmade ma che hanno talenti differenti: dai collages, al cucito, dalla lavorazione in legno ad articoli per neonati, da saponi ad acquarelli dalla ceramica alla tappezzeria. Tutti hanno un denominatore comune: tutto é fatto a mano , con un occhio di riguardo all'ecologia. Il sabato e il mercoledi dalle 15h alle 16h , c'é la possibilità di partecipare a dei corsi di ceramica con Martina Musetti.

La boutique é aperta tutti i giorni dalle ore 10h alle ore 19h.



L'occasione ideale per dare un tocco di originalità alla casa oppure per fare un regale che si distingua e si faccia apprezzare.

Al fondo di questo articolo le fotografie di alcuni dei prodotti esposti.