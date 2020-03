Week end a Antibes con le 'Giornate Corse', orgoglio dell'Isola

L'Espaces du Fort-Carré di Antibes ospita le Giornate culturali corse.

Quest’evento sarà occasione di ritrovare l’ambiente caloroso delle feste insulari e scoprire tutti gli aspetti dell’anima corsa.

Spettacoli, conferenze ed oltre a quaranta stand (pittura, scultura, legno di olivo, corallo, gioielli, tessuti, salumi, vini, formaggi, piatti pronti, miele, biscotti, associazioni diversi).

Sabato 7 e domenica 8 marzo ad Antibes

Le 7 à 13h - Spuntinu à l’Ostéria « Charcuteries et figatelli arristiti » avec le groupe ESSE / 15h30 - Conférence de Jean-Christophe Liccia : « Jeux, musique, danse, théâtre en Corse. Quatre siècles de divertissements, du XVe au XVIIIe siècle » / 16h30 - Atelier « Généalugia in Corsica cume fa », avec André Flori / 17h – « Canti nustrali » avec l’atelier de chant de la Cyrnos à l’Osteria / Soirée cabaret avec les chanteurs guitaristes Christian Caporossi et Ange Torre. Assiettes de charcuteries corses (15€).

Le 8 à 15h - Atelier de « Généalugia in Corsica cume fa », avec André Flori / 17h30 – Tirage de la Tombola / 18h - Clôture en chansons par « L’Atelier de chant ».