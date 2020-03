Marzo al MAMAC: musica, mostre, visite guidate per festeggiare i trent’anni di attività

Per il proprio anniversario, il MAMAC, che compie trent’anni, propone una serie di appuntamenti mensili divertenti ed originali.

Questi gli a ppuntamenti previsti nel mese di marzo al Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain.



Venerdì 6 marzo 2020 ore 19

Auditorium du musée et exposition Lars Fredrikson, 2ème étage du musée

Serata ricca di intrattenimenti e di pièces musicali interpretati dai seguenti artisti:

Ieva Sruogyté, alto;

Adélaïde Ferrière, percussions;

Noè Rodrigo Gisbert, percussions;

Philippe de Ezcurra, accordéon;

Bumjun Kim, violoncelle;

Maroussia Gentet, piano.

Inoltre conferenza sul tema “Espace-son-vision sull'opera di Lars Fredrikson a cura di Marc Bembekoff, direttore de La Galerie, centre d’art contemporain di Noisy-le-Sec. Entrata gratuita con obbligo di prenotazione al numero +377 97 98 32 90



Domenica 8 marzo 2020 ore 11

Visite buissonnière con Romina S. Romay e Camille Giuglaris - Exposition Lars Fredrikson, 2° piano del museo.

Visita guidata a cura di Romina S. Romay, dottoranda in "Arts-Sciences en Composition Musicale" al CIRM (centre national de création musicale à Nice) e Camille Giuglaris, directeur technique au CIRM.



Venerdì 20 marzo 2020 dalle 19 alle 23,30

Festival Mars aux Musées: Niki fait parler les nanas!

Nell'ambito del trentesimo anniversario del MAMAC, la programmazione di Marzo ai Musei ha quale riferimento le opere della collezione permanente e la mostra temporanea Lars Fredrikson, concentrandosi sul legame tra arte e donne.

Questo evento mette in risalto la figura dell'artista Niki de Saint Phalle, il nucleo della collezione del museo e il ruolo emblematico nell'arte d'avanguardia degli anni '60 del corpo femminile e dell'impegno delle donne nella nostra società.

Entrata libera

Inoltre sono in atto le seguenti mostre

Exposition Bruit originaire. Charlotte Pringuey-Cessac. Fino al 17 maggio 2020

Exposition Lars Fredrikson. Fino al 22 marzo 2020



Il MAMAC si trova in Place Yves Klein a Nizza.