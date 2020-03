Elezioni a Nizza e nelle Alpi Marittime: tutte le liste elettorali e i candidati, comune per comune

A Nizza e nei comuni delle Alpi Marittime si volerà il 15 marzo 2019 per l’elezione dei Consigli Municipali.

Le votazioni avranno luogo in una sola giornata, con inizio alle ore 8 e termine alle 20 nei comuni più popolosi e alle 18 negli altri.

La Prefettura delle Alpi Marittime ha pubblicato gli elenchi definitivi delle liste e dei candidati (per i comuni con popolazione superiore ai mille abitanti) e dei candidati (per quelli più piccini): il sistema elettorale è infatti diverso.

Il nostro giornale propone tutti i candidati e le liste che concorreranno in ognuno dei comuni del Dipartimento.

Si tratta, per quanto concerne le liste e i candidati (comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti) di due file, uno per l’Arrondissement di Grasse e l’altro per quello di Nizza, mentre per i comuni inferiori ai mille abitanti il file è unico.

Inseriamo inoltre, sempre al fondo di questo articolo, il risultato del sorteggio per l’attribuzione della posizione sui pannelli elettorali e il provvedimento del Prefetto che convoca le elezioni e determina modalità e orario.

Nell’ipotesi, nei comuni con popolazione superiore ai mille abitanti, nessuna lista raggiunga il 50% dei voti si procederà al ballottaggio il 22 marzo 2020.