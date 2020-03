Coronavirus: 212 i casi confermati in Francia, nella Provence-Alpes-Côte d’Azur sono 10. A Nizza sostegno agli anziani soli

La città di Nizza, quale misura di contrasto all’infezione da coronavirus Covid-19, ha attivato un servizio di chiamata delle persone anziane individuate perché sole, isolate o fragili, comprese nell’elenco dei servizi sociali.

Circa 1.700 persone vengono contattate sia per monitorare l’eventuale comparsa di sintomi, sia per consigliare o per attivare misure preventive.

Si tratta di un servizio già sperimentato in estate nei periodi di canicola: la piattaforma telefonica messa in funzione dal comune di Nizza fornisce anche servizi ed informazioni: è sufficiente comporre il numero 04.97.13.56.00 .

In Costa Azzurra i casi conosciuti di infezione da coronavirus sono 10, fra questi pure una bambina di tre anni ricoverata in isolamento (con un genitore che le sta vicino) a Nizza all'Ospedale infantile Lenval. Nella giornata di ieri i due nuovi casi, che portano a dieci il totale, sono stati registrati a Nizza: ad essere colpiti due nizzardi di 45 e 65 anni.

Questo é il quotidiano bollettino ufficiale sulla situazione relative all’infezione da Coronavirus in Francia. Il bollettino è stato emesso il 3 marzo 2020 dalla Santé Publique Francese.

I

l 03/03/20, alle 13,00, la situazione epidemiologica nazionale ha riportato 212 casi confermati.

Questi i casi confermati in 12 regioni della Francia:

Auvergne-Rhône-Alpes (40);

Bourgogne-Franche-Comté (13);

Bretagne (19);

Grand-Est (13);

Hauts de France (59);

Ile-de-France (37);

Normandie (2);

Nouvelle-Aquitaine (4);

Occitanie (7);

Pays de la Loire (5);

Provence-Alpes-Côte d’Azur (10);

Guadeloupe (3).



Sono stati segnalati quattro decessi in Francia dal 14/02/2020:

Un uomo di 81 anni diagnosticato alla fine di gennaio 2020, ricoverato in ospedale a Parigi;

Un uomo di 60 anni diagnosticato alla fine di febbraio 2020 ricoverato in ospedale a Parigi;

Una donna di 89 anni diagnosticata all'inizio di marzo, ricoverata in ospedale nell'Hauts-de-France;

Un uomo di 91 anni diagnosticato all'inizio di marzo in Bretagna.



Caratteristiche dei casi di COVID-19 in Francia alle ore 12 del 03/03/20 (fonte: Santé Publique France)

1.170 casi indagati, di cui:

212 casi confermati (18%),

845 casi esclusi (72%),

113 (10%) casi indagati.