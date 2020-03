Nizza, arricchite le piste ciclabili, il Tunnel du Congrès ora può essere percorso esclusivamente dalle biciclette

Il Tunnel du Congrès, quello che dall’omonima strada che corre a fianco del Palais de la Méditerranée conduce alla carreggiata sud della Promenade des Anglais, ha cambiato “clientela” non è più percorso dalle auto, ma dai ciclisti.



E’ stato aperto il tunnel di collegamento fra il sistema di piste ciclabili realizzato in questi ultimi mesi al posto delle corsie dedicate ai bus lungo gli assi Victor Hugo, Maréchal Joffre e rue de la Buffa e la Promenade des Anglais.



I lavori sono ultimati e dal comune assicurano che saranno pochi i disagi per gli automobilisti perché il tunnel era percorso mediamente da 3.800 veicoli il giorno, meno di 300 all’ora.



Cancellati anche 32 parcheggi lungo Rue du Congrès, sostituiti da una sessantina di nuove aree di sosta nel quartiere che, nelle prime ore del mattino sono destinati alle consegne e che si trasformano poi parcheggi a pagamento.



Il costo complessivo dei lavori è stato di 450 mila euro: non molti se si pensa che, questo collegamento, permetterà i usufruire di una rete totalmente ciclabile in grado di permettere spostamenti importanti e totalmente sicuri lungo la città, con la speranza che servano anche a ridurre il traffico veicolare e l’inquinamento che è il vero nemico di questi anni oltre ad un obiettivo previsto dalla legislazione nazionale e dal locale Plan Climat Air Energie Territorial.



Lungo la Promenade transitano, infatti, ogni giorno mediamente 4 mila biciclette, numeri destinati a crescere grazie all’estensione della rete che ormai ha raggiunto (nel territorio della Métropole) i 160 chilometri, dei quali 65 su piste in area propria. A Nizza le piste ciclabili hanno un’estensione di 35 chilometri.