Forum dell'Impiego a Mentone: 11 marzo con proposte di lavoro, formazione ed occupazione stagionale si danno appuntamento nella Ville de Citron

Alla ricerca di un impiego, di una formazione, o di un lavoro stagionale? La Città di Mentone organizza la 11^ edizione del Forum dell'Impiego che si svolgerà al Palazzo dell'Europa l'11 marzo prossimo.



Vero momento di aiuto e di accompagnamento per nuovi progetti professionali, questo appuntamento è diventato imperdibile ed riunisce ogni anno più di 3000 persone



Stand e partner propongono offerte di impiego permanente e stagionale nei settori pubblici e privati, offerte di formazione nonchè dei consigli per meglio preparare il curriculum ed i colloquii di lavoro



I candidati possono depositare un C.V o realizzarlo in loco con l'aiuto di un professionista, incontrare i selezionatori e specialisti del diritto del lavoro o ancora professionisti in tutti i settori di attività.



Entrata libera

Info 04 92 10 51 00