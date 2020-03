Femmes en Scènes: dal 5 al 14 marzo appuntamenti e spettacoli a Nizza

Il Festival Femmes en Scènes giunge alla sua dodicesima edizione . Dal 5 al 14 marzo 2020, undici centri culturali di Nizza si sono associati per proporre un programma interessante quanto completo.



Si tratta del: Théâtre Francis Gag, Espace Magnan, Bibliothèque Louis Nucéra,

Palais Lascaris, Musée de la Photographie, Théâtre de la Cité, La Providence, Théâtre de L’Impasse, Cinéma Mercury, Svetà Gallery e l’École d’Arts L’Orange Bleue.



Organizzato dal Collectif Femmes en Scènes in collaborazione con la Città di Nizza, il Festival Femmes en Scènes si è sviluppato su una questione di enorme spessore: qual è il ruolo delle donne nell'arte e nella cultura oggi? Mettere le donne artiste e le problematiche femminili alla luce di scene diverse a volte contrastanti, mescolare generi, combattere stereotipi sessisti, queste sono le priorità di un festival creato nel 2009 in occasione della Giornata internazionale della donna.



L’inaugurazione ufficiale avverrà sabato 6 marzo 2020 alle 19,30 al Théâtre Francis-Gag, nel Vieux Nice, con lo spettacolo “Métanoïa. Le présage du papillon” a cura della Compagnie l’Albatros et l’Éléphant.



Il programma completo della manifestazione e degli incontri previsti è inserito in fondo a questo articolo.