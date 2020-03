Incontro con l'Autore: da Luisella Berrino arriva Davide Ferretti

Il mondo va sempre più veloce, tanto da provocare un senso

di perdita di controllo su noi stessi e su ciò che ci circonda,

obbligandoci a prendere decisioni sempre più rapidamente,

facendo emergere paure e indecisioni nell’agire. La paura di decidere

e passare all’azione investe chiunque e più si ricopre un ruolo di

responsabilità, più si amplifica. Tanto è fondamentale sviluppare i

processi decisionali, tanto lo è non sottovalutare l’avversario più duro

da affrontare, quello emozionale. Si può anche essere capaci di trovare

le soluzioni migliori per agire ma non essere capaci di tradurle in azioni

perché vinti dalla paura di sbagliare, di non essere all’altezza, di essere

giudicati, di sentirsi destinati ad una vita di dolore per il rimpianto di

non aver agito.

Per non farsi sopraffare dalla parte emotiva bisogna allenarsi nel

gestire le emozioni attraverso l’equilibrio tra mente, corpo e sentimenti,

rischiando di sbagliare e prendere colpi.

Cadere e rialzarsi assumendosi la responsabilità dell’errore commesso,

non mollando ma rispondendo colpo su colpo, come fa il pugile, senza

dubitare per un solo istante di potercela fare.

L’obiettivo di Davide Ferretti, artista marziale, esperto in leadership e

allenatore dei Corpi Speciali militari e di polizia, è quello di renderci

consapevoli delle grandi potenzialità che ognuno di noi possiede e del

potere che ha di decidere ed agire senza dover aspettare che la vita

decida per noi.

Appuntamento mercoledì 18 marzo alle ore 18.30 presso la Salle Zéphyr, Sea Club Le Méridien Beach Plaza in 22 avenue Princesse Grace a Monte-Carlo