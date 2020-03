La Costa Azzurra scopre la cucina con i fiori: laboratori al Musée Escoffier de l’Art Culinaire a Villeneuve-Loubet

Tutti i territori sono alla ricerca di cose uniche. La Costa Azzurra sta scoprendo la Cucina con i Fiori.



Per comprenderne meglio l'uso dei fiori 'eduli' in una versione salata o dolce, una nuova e unica serata è in programma al Musée Escoffier de l’Art Culinaire di Villeneuve-Loubet.

Per la "Cucina floreale" l'accesso al Museo sarà esclusivo e diversi workshop permetteranno di conoscere meglio i fiori commestibili, la loro origine, la loro preparazione. Interverranno due chef: Yves Terrillon, che ha incorporato i fiori nella sua cucina quando si è trasferito a Grasse, presenterà la violetta con il foie gras. Quindi Steve Ghirardo, artigiano e discepolo di Escoffier, proporrà i suoi famosi amaretti e marshmallow fioriti.



Venerdì 20 marzo alle 19:00 - RDV Cuisine des Fleurs - Live Experience # 11

Prenotazione obbligatoria il 04 92 02 66 16 - Posti limitati - Prezzo: € 13 / pers.



Prezzo comprensivo di ingresso al museo + laboratori animati con degustazioni

(aperto a bambini di età superiore ai 12 anni)