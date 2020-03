Ligue 1: è il momento del derby tra Nizza e Monaco, entrambe le squadre “devono” vincere per continuare a “guardare” l’Europa

E’ il Paris Saint Germain, che ha vinto a Lione, la prima finalista della Coppa di Francia, l’altra squadra si conoscerà stasera dopo che sarà stata giocata Saint Etienne – Rennes.

Domani riprende il campionato, sempre più col cuore in sospeso per via dell’infezione da coronavirus.

Al momento non sono state adottate misure particolari, ma l’elevazione anche solo di un livello dell’allerta potrebbe incidere sul torneo o, almeno, sulla partecipazione del pubblico. Ad oggi, in ogni caso, nulla lascia ipotizzare che, almeno per il prossimo turno, possano verificarsi fatti nuovi.

La ventottesima giornata esordirà domani, venerdì 6 marzo, a Marsiglia: i secondi in classifica riceveranno l’Amiens, squadra in questo momento in particolare difficoltà, il pronostico pare scontato.

Nella giornata di sabato 7 marzo l’attenzione sarà tutta su Nizza dove si disputerà il derby della Costa Azzurra con il Monaco. Un incontro tra due squadre che ancora hanno qualche ambizione di classifica e che cercheranno i tre punti per scalare la graduatoria che appare ancora, almeno nelle parti centrali, molto fluida. La direzione dell’incontro è stata affidata all’internazionale Amaury Delerue che già ha arbitrato, in questa stagione, due incontri del Nizza (Nantes e Lione, entrambi persi dai rossoneri) e uno del Monaco (pareggio del Nimes).

A far da contorno Angers – Nantes, Digione – Tolosa (una gara tra disperati con i padroni di casa obbligati a vincere, mentre per gli ospiti la situazione è obiettivamente compromessa), Metz – Nimes, Strasburgo – Paris Saint Germain e Reims – Brest.

Interessanti gli incontri di domenica 8 marzo con gli scontri tra Lille e Lione e tra Rennes e Montpellier ai quali si aggiungerà Saint Etienne – Bordeaux.



