Coronavirus: sono 16 le persone colpite nel Dipartimento delle Alpi Marittime. Ieri cinque casi a Nizza ed uno a Villeneuve Loubet. I dati ufficiali e le preoccupazioni del settore turistico

Sono 16 i casi di infezione da Coronavirus nel Dipartimento delle Alpi Marittime, di questi 6 nuovi casi nella giornata di ieri.

Si tratta di 5 persone residenti a Nizza ed una a Villeneuve Loubet, il dato proviene dall’Agenzia Regionale della Sanità e dalla Prefettura.

La giornata di ieri è stata caratterizzata dal grido di allarme lanciato dall’imprenditoria turistica che sottolinea come il 40% del PIB (l’equivalente italiano del PIL) del Dipartimento provenga dal settore e che la riduzione nel periodo primaverile ormai è data per scontata.

Un dato, proveniente dalle statistiche , indica anche il periodo di tempo che viene stimato prima di rivedere un minimo di luce e si basa sullo studio dell’infezione in Cina: otto settimane.

Un periodo “ enorme ” soprattutto per il settore in Costa Azzurra abituato a non avere “cali” in alcuna stagione dell’anno e quindi alle prese anche con problemi di personale che rischia, almeno in parte, di doversi confrontare con provvedimenti di chômage partiel.

Questo intanto il bollettino ufficiale emesso ieri, 5 marzo 2020, alle ore 15 da Santé Publique France.



In tutto il mondo

95.315 casi confermati tra cui 3.282 decessi (3,4%)

In Francia

423 casi confermati tra cui 5 decessi

Valutazione epidemiologica in Francia

Sono stati segnalati 423 casi confermati, di cui 212 possono essere collegati a un raggruppamento di casi (50%)

Sono state osservate sei situazioni di raggruppamento di casi:

Les Contamines-Montjoie (Alta Savoia): 12 casi di cui 6 francesi

La Balme-de-Sillingy (Alta Savoia): 37 casi confermati

Crépy-en-Valois / Creil (Oise): 105 casi confermati

Mulhouse (Alto Reno): 31 casi confermati

Morbihan (3 città): 20 casi confermati

Raggruppamento di casi al ritorno da un viaggio organizzato in Egitto: 13 casi confermati



Caratteristiche dei casi confermati di COVID-19

Numero di casi 423 di cui

Pazienti in rianimazione rimangono 23 (5,4%)

Deceduti 5 (1,2%)

Gruppi di età (dati consolidati per 290 pazienti)

Under 18 17 (6%)

18-64 anni 179 (62%)

65-74 45 (16%)

75 e oltre 49 (17%)

Regioni

Alvernia-Rodano-Alpi 64

Borgogna-Franca Contea 39

Bretagna 29

Centro Valle della Loira 2

Corsica 3

Grand Est 77

Hauts-de-France 74

Île-de-France 76

Normandia 6

Nuova Aquitania 8

Occitanie 11

Paesi della Loira 8

Provenza-Alpi-Costa Azzurra 18

Totale Territorio metropolitano totale 415

Guadalupa, Saint-Martin, Saint-Barthélemy 3

Guyana 5

Martinica 0

Mayotte 0

Riunione 0

Totale Territori d’Oltremare 8