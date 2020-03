“Nizza, città d’arte e di storia”, ciclo di conferenze

Lo scorso 20 giugno 2019, la città di Nizza ha ottenuto il riconoscimento, dal Ministero della Cultura , di “Città d’arte e di storia”.

Per questa ragione il dipartimento del patrimonio storico della città di Nizza ha dedicato un ciclo di conferenze a questo riconoscimento.

Le conferenze fanno parte del progetto "Scoprire per promuovere", finanziato dal programma Interreg Alcotra del Fondo europeo di sviluppo regionale che mira a valorizzare il patrimonio culturale materiale e immateriale transfrontaliero franco-italiano.



I prossimi incontri