Rue Delille, una delle strade più festaiole di Nizza, diventa pedonale e festeggia…tanto per non cambiare

C’è una strada, a due passi dalla Promenade du Paillon e del MAMAC (sul versante opposto rispetto a Place Garibaldi ed al mare) nella quale fare festa è d’obbligo.

Si tratta di Rue Delille, una lunga via, ricca di ristoranti e di locali, dove non manca occasione per fare festa.

Ed è stata giustamente premiata: ogni week end diventa isola pedonale.

Dalle 18 del venerdì alle 18 della domenica, stop alle vetture e spazio ai pedoni, ai giovani ed ai meno giovani, che potranno accedere ai locali, gustare un pasto o sorseggiare un aperitivo e rilassarsi con della buona musica.

Insomma, una via pedonale che si trasforma in punto di attrazione e di svago per tante persone.

Proprio per festeggiare l’isola pedonale, questa sera , venerdì 6 marzo 2020, dalle 18,30 fino alle 21,30, “petit apéro” per tutti (che poi tanto piccolo non sarà) e possibilità di gustare piatti e prodotti gastronomici lungo la strada.

La strada è diventata famosa per i suoi “apéros géants” che l’hanno fatta diventare popolare: proprio durante un aperitivo gigante è nata l’idea ai commercianti ed ai ristoratori di Rue Delille di chiedere al comune la pedonalizzazione.

Ora sarà proprio un aperitivo a sottolineare e a festeggiare l’obiettivo raggiunto.