Cap 3000 invita tutti a partecipare al "Be fashion", al concorso fotografico e alla sua sfilata di moda

Durante il mese di marzo per eccellenza periodo di fashion week, CAP3000 vi invita a incarnare la vostra idea di moda con l'operazione BE FASHION che avrà luogo fino al 31 marzo. Il primo centro commerciale della Costa Azzurra, situato a due passi dal mare di Saint Laurent du Var, Cap 3000 con i suoi 135.000 m² di spazio da spazio alla settimana più fashion dell'anno.

Al Cap potrete scoprire nuovi templi della moda con l'imminente apertura di Abercrombie & Fitch e provare le nuove tendenze nel concept store CAPSULE.

Fino al 31 marzo live BE FASHION a CAP3000: sono in programma molte attività per unire piacere e shopping. Tra queste troverete un servizio fotografico: ogni mercoledì, sabato e domenica, un fotografo professionista sarà presente per scattare la tua foto (riservata ai membri o ai nuovi abbonati del programma fedeltà CAP3000). E per tutti un grande concorso. Il principio? Immergiti nello spazio, posa e scatta una foto!Cap condividerà le vostre foto su Instagram con tag @ cap3000_cotedazur! Unico consiglio: sii moda e divertimento!

E per tutti gli appassionati di moda appuntamento importantissimo: sabato 21 marzo la grande sfilata di moda in collaborazione con la scuola SKEMA (Association Avenue Montaigne). Sfileranno designer e boutique ... uno spettacolo eccezionale per scoprire le nuove collezioni primavera/estate 2020!