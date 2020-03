Ha preso servizio a Nizza Nadine Le Calonnec, nuova comandante della Polizia del Dipartimento delle Alpi Marittime

Nadine Le Calonnec da alcuni giorni é a capo dei duemila poliziotti che sono impegnati quotidianamente nel Dipartimento delle Alpi Marittime.

La nuova direttrice dipartimentale della la Sécurité Publique des Alpes-Maritimes ha 57 anni, è madre di due figli e fa parte del corpo della polizia dal 1991.



Arriva dall’ Isère dove ricopriva il medesimo incarico, prima ha prestato servizio in città quali Strasbourg, Lyon e Grenoble.

Raddoppia in pratica il numero dei poliziotti alle sue dipendenze rispetto a quelli che dirigeva nell’Isère.



E’ stato così posto fine all’interim delle Alpi Marittime che erano state rette da Guillaume Cardy, commissaire divisionnaire, dopo che il precedente responsabile Jean-François Illy, era stato rimosso dall’incarico dal Ministro dell’Interno perché al centro di un’indagine che riguarda, nel periodo nel quale prestava servizio a Strasburgo, l’utilizzo dell’autista e della carta di credito di servizio in maniera che non è parsa del tutto consona all'IGPN (la polizia dei poliziotti).



Di Nadine Le Calonnec si sottolineano le doti di grande capacità di ascolto e d’intransigenza oltre alla sua passione per l’attività subacquea: in questo senso le Alpi Marittime potrebbero rivelarsi per lei un luogo ideale.