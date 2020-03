“Femmes, le temps d’un chant”, concerto domani pomeriggio al Théâtre National de Nice

In occasione della giornata internazionale dei diritti delle donne , posta sotto l'egida delle Nazioni Unite dal 1977 e riconosciuta in Francia nel 1982, la Ville de Nice, la Métropole Nice Côte d’Azur e il Théâtre National de Nice organizzano per domani pomeriggio, domenica 8 marzo , alle ore uno spettacolo musicale dal titolo: “Femmes, le temps d’un chant”.

Lo spettacolo è in programma al Théâtre National de Nice.

Si tratta di un originale viaggio nel vasto e variegato repertorio di grandi cantanti che hanno scritto la storia musica: Joséphine Baker, Edith Piaf, Jessye Norman, Maria Callas, tanto per indicarne alcune.



"Femmes, le temps d'une chant" è una performance musicale immaginata ed eseguita dalla soprano Diane Frémaux accompagnata da due musicisti: Stéphane Eliot (organo sinfonico) e Serge Gallice (chitarra elettrica).



Dall'opera all'operetta, ai musical e alle grandi voci francesi e internazionali, Diane Frémaux offre una serie di brani scelti interpretando cantanti famosi come Maria Callas, Jessye Norman o Edith Piaf, Barbara Streisand e Liza Minelli.



Inoltre pezzi famosi d’opera tratti dalla "Carmen" (Bizet), da “Cabaret” (Fred Ebb) e da "Il était une fois en Amérique" (Ennio Morricone).



Lo spettacolo si svolge domani pomeriggio, domenica 8 marzo 2020, alle ore 16 al Théâtre National de Nice, Salle Michel Simon, che si trova lungo la Promenade des arts.