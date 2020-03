Coronavirus nel Principato di Monaco: solo 1 caso ad oggi, le misure adottate stanno funzionando

Riunione del governo del Principato di Monaco, questa domenica mattina con i vari dipartimenti interessati per il coordinamento sanitario e per fare il punto sui progressi dell'epidemia di Covid-19.

Nel Principato un solo paziente è stato trovato positivo al virus ma, tutte le misure precauzionali decise rimangono confermate. Diversi sono stati i tamponi effettuati su persone che presentavano sintomi simili al Coronavirus ma tutti sono risultati negativi, dal centro analisi degli ospedali pubblici di Marsiglia.

Occorre mantenere la massima precauzione dalle regioni a rischio sono: Cina (Cina continentale, Hong Kong, Macao), Singapore, Corea del Sud, Tailandia, Giappone, Taiwan, Malesia, Iran e Italia nelle regioni Lombardia, Veneto,Emilia-Romagna, Marche e Asti in Piemonte.

Per quanto riguarda i lavoratori impiegati a Monaco, il governo raccomanda, per le persone che tornano dalle aree a rischio, di parlare prima con gli ispettori di sanità pubblica, che rilasceranno un certificato che giustificherà l'assenza. Il dipendente costretto a rimanere a casa sua non perderà il reddito e la misura è valida sia per i dipendenti del settore privato che pubblico. Il governo raccomanda, temporaneamente e per chi può farlo, il telelavoro temporaneo. Verranno attuate misure di sostegno per i lavoratori autonomi, attraverso la mobilitazione del fondo sociale.

L'obiettivo è mantenere la politica precauzionale raccomandata dal governo al fine di contenere il più possibile il rischio di un'epidemia nel Principato. Come per altri eventi pubblici, la situazione è ancora in fase di valutazione anche se le autorità monegasche non raccomandano, in questa fase, cancellazioni o rinvii di eventi. Una decisione che potrà essere mutata.

92 05 55 00 è il numero da chiamare oltre alla mail covid19@gouv.mc .

Vista la situazione le autorità monegasche sono vigili e in costante contatto con le autorità francesi e italiane.