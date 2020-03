“A table!”, la cucina e i prodotti nizzardi…in biblioteca

Continuano gli appuntamenti con gli scrittori nizzardi, un’iniziativa della città di Nizza in collaborazione con l’Association des Editeurs Alpes-Côte d’Azur e l’Association des Libraires de Nice che va sotto il titolo di Nice et vous.



Un martedì al mese , sono gli scrittori a parlare di Nizza, della sua storia, del suo patrimonio, della sua letteratura e della sua cultura in un'atmosfera da bar letterario.



Un momento di condivisione e scambio tra pubblico, scrittori locali e il loro lavoro.



Il nuovo appuntamento è fissato martedì 10 marzo alle ore 18 presso la biblioteca Raoul Mille.



Il tema della serata sarà “A table! Cuisine niçoise et produits locaux”: saranno presenti due autori nizzardi.



Fabrice Roy presenterà il libro:” Je cuisine les produits de mon terroir” edizioni Mémoires Millénaires;

Jacques Gantié presenterà il libro “African Queen 50 ans de bonheur” edizioni Gilletta.