Il Principato di Monaco ha un nuovo Arcivescovo: è Mons David

L'ordinazione di mons. Dominique-Marie David, nuovo arcivescovo del Principato, si è svolta domenica 8 marzo nella Cattedrale di Monaco. È stata celebrata da Mons. Bernard Barsi, Amministratore Apostolico della diocesi, con Mons. Jean-Paul James, Arcivescovo di Bordeaux e Bazas, e Mons. Yves Le Saux, Vescovo di Mans, alla presenza della Famiglia del Principe Alberto II e delle massime autorità dello stato.

L'ordinazione di un arcivescovo è un evento storico nella vita della Chiesa, l'ultima cerimonia a Monaco ebbe luogo nell'ottobre 2000 per l'ordinazione dell'arcivescovo Barsi.



Il vescovo David desidera porre la famiglia, i giovani e l'educazione al centro delle sue missioni, sviluppando i seguenti punti: “In che modo i cristiani battezzati possono trovare il loro posto come testimoni di Cristo nella società di oggi, in collaborazione con i sacerdoti ; rispetta ciò che tutti hanno vissuto e guarda con attenzione verso chi è accanto a me in questo mondo sempre più individualista; come guardo quelli intorno a me ".



Mons. Dominique Marie David è nato il 21 settembre 1963 a Beaupréau (Maine et Loire), nella diocesi di Angers. Ha conseguito una laurea in filologia inglese presso la Western Catholic University di Angers e ha lavorato come insegnante di inglese. Come membro della Emmanuel Community, ha studiato alla Facoltà di teologia dell'Università cattolica occidentale (Angers) e al Seminario interdiocesano Saint Paul a Louvain la Neuve (Belgio). Ha conseguito una laurea in teologia presso la Western Catholic University.

È stato ordinato sacerdote il 29 giugno 1991 per la diocesi di Nantes.