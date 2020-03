Il 4 aprile Beaulieu-sur-Mer ospita il 6^ Festival delle Storie di Viaggio

Per questa sesta edizione l'ospite d'onore è Patrice Franceschi, instancabile viaggiatore, scrittore e filosofo.

Jean Giono e al suo Chant du Monde racconteranno i sentieri della Provenza.

Incontri e proiezioni in particolare con Jacques FERRANDEZ che ha adattato il libro al fumetto.

La Cinéma de Beaulieu-sur-Mer offrirà film realizzati con opere di

Jean Giono.

Venticinque partecipanti: autori, fumettisti, registi, fotografi firmeranno e racconteranno le loro avventure.

Workshop per giovani e meno giovani, tavole rotonde e proiezioni si susseguiranno nel corso della giornata.



Partner dal 2015, la Biblioteca multimediale della S.I.V.O.M di Villefranche-sur-mer per organizzare seminari di Mail Art e presentare diari di viaggio realizzati da tre classi di scuola elementare.

Da visitare alla biblioteca multimediale Saint Jean: la mostra dedicata al Chant du Monde di Jacques Ferran-dez dal 24/03 al 11/04.



I partecipanti: Bernard Alunni, Sylvie Ballester, Delphine Berger-Cornuel, Véronique Bona, Linda Bortoletto, Virginie Broquet, Maryse e Jean-François Charles, Sébastien Destremeau, Jacques Drouin, Serge Fino, Jacques Ferrandez, Patrice Franceschi, Cédric Gras, Lenka Hornakova-Civade, Richard Gaitet, Alain Grinda, Christelle Guénot, Gérard Guerrier, Marie-Christine Lemayeur, Malou Ravella, Eric Tournaire, Jean Siccardi, Marc Tanzi, Michel Viotte.