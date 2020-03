Ligue 1: Il Nizza fa suo il derby col Monaco …all’ultimo secondo. Il coronavirus “ferma” il Paris Saint Germain

A fermare la marcia del Paris Saint Germain ci ha pensato il coronavirus: a poche ore dall’incontro in casa dello Strasburgo è stata la Prefettura a mettere tutti d’accordo e a non autorizzare che la partita venisse disputata a causa dell’infezione che ha colpito l’area del Reno.

Avrebbe potuto approfittarne il Marsiglia, invece l’Olimpique non è andato oltre al pareggio di fronte al modesto Amiens.

A Nizza si è giocato il derby della Costa Azzurra e i rossoneri, grazie ad una doppietta di Dolberg (con la seconda rete giunta in zona Cesarini, in pieno recupero) lo fa suo “salendo” in classifica e raggiungendo i “limiti” della zona Europa League. Perde contatto, invece, il Monaco anche se la classifica di Ligue 1 è molto “liquida”, bastano una o due vittore per modificare, anche sostanzialmente, le posizioni in classifica.

Occorre inoltre tenere presente che il Paris Saint Germain potrebbe avviarsi a conquistare entrambe le Coppe nazionali (in aprile dovrebbero essere disputate, il condizionale è d’obbligo, le due finali con il Lione e il Saint Etienne) e quindi estendere fino al 6 posto l’area di ammissione all’Europa League.

La ventottesima giornata, nelle gare disputate sabato 7 marzo, è stata all’insegna del fattore campo con importante vittoria dell’Angers sul Nantes e, soprattutto, in chiave salvezza, del Digione sul negletto Tolosa.

Vittorie anche del Metz sul Nimes e del Reims sul Brest.

Fra le gare disputate ieri, domenica 8 marzo, si segnala, per l’alto numero di goal, la vittoria del Rennes sul Montpellier, mentre Saint Etienne e Bordeaux si sono divisi la posta. Non perde contatto il Lille, autorevolmente quarto in classifica, che, nella gara della domenica sera, ha superato il Lione.

Mercoledì 11 marzo il Paris Saint Germain ospiterà il Borussia Dortmund per la gara di ritorno dei sedicesimi di Champions: all’andata i tedeschi si erano imposti per 2 a 1.

Poi, problemi sanitari e misure di protezione permettendo, si disputerà la ventinovesima giornata di campionato.

Il tocco d’inizio è affidato a Lione – Reims in programma venerdì 13.

Il giorno successivo si disputerà l’ennesimo derby del Mediterraneo tra il Montpellier e il Marsiglia, con i padroni di casa che non nascondono le ambizioni di classifica e gli ospiti chiamati a consolidare il secondo posto.

Da segnalare Brest – Lille (con gli ospiti impegnati in una gara col Rennes per il terzo posto, valido per la Champions) e Amiens – Angers per i sui risvolti in chiave salvezza. A completare il tabellino si sabato 14 marzo ci penseranno Nantes – Nimes e Strasburgo – Digione (incontro questo che potrebbe essere disputato a porte chiuse o rinviato).

Domenica 15 marzo 2020 il Paris Saint Germain, nell’incontro clou della sera, riceverà il Nizza, in una gara tra due squadre che hanno l’ambizione di dare spettacolo. Faranno da contorno Monaco – Saint Etienne che per la squadra del Principato è determinante e per gli ospiti…pure e Bordeaux – Rennes.



Per i risultati della ventottesima giornata clicca qui

Per la classifica generale clicca qui