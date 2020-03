Il Principato di Monaco a tutela della disabilità: previsti investimenti in nuove strutture

Nel contesto dei futuri sviluppi nel campo della disabilità, Didier Gamerdinger, consigliere-ministro degli Affari sociali e della sanità, ha presentato le varie strutture di accoglienza per le persone con disabilità nel AMAPEI, alla presenza di Ludmilla Raconnat Le Goff, segretario generale del Dipartimento, e Jean François Calmes, presidente di AMAPEI Monaco.



Fondata nel 1966 dai dottori Christian e Mireille Calmes, AMAPEI fornisce assistenza alle persone con disabilità mentali e alle loro famiglie grazie in particolare alla Foyer de Vie Princesse Stéphanie situata a Cap d'Ail, che ospita persone adulti con disabilità a Monaco (cittadini e residenti).



Al fine di rispondere a diversi problemi, in particolare relativi all'attuale capacità dell'edificio, che non copre le esigenze future stimate tra 25 e 30 posti, il governo del Principe ha deciso di attuare contemporaneamente 3 grandi progetti per soddisfare tutti esigenze:



 una struttura in città, al fine di promuovere l'inclusione sociale: diversi appartamenti tipo studio, con aree comuni, un educatore specializzato e un assistente sociale, nella futura operazione statale IDA, consegnati nel 2023;

 una casa per la vita nel comune di La Turbie, sulla terra dei Devens nelle immediate vicinanze del CAPS2 che potrebbe essere consegnato nel 2022;

 una casa di cura per persone con disabilità che avanza nell'età, su un piano dedicato del futuro Résidence du Cap Fleuri 1, nella città di Cap d'Ail, nel 2024.



Didier Gamerdinger ha chiarito: "L'implementazione della vera inclusione sociale è possibile grazie alla collaborazione di attori del settore come AMAPEI. Oggi il governo del Principe desidera andare oltre, con un modello che promuova la perfetta integrazione nella città delle persone con disabilità e consentirà loro di ottenere un'altra immagine della disabilità ".



In occasione di questo incontro, ha anche ricordato che un libretto di spettacoli a metà prezzo senza limiti di validità, rilasciato dal Dipartimento di azione sociale, è disponibile dal 1 gennaio 2020 a tutti i beneficiari dello status di adulto disabile del Principato.