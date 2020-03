“La settimana del cervello”: un vasto programma di conferenze, mostre, proiezioni e seminari a Nizza intorno alla “cabina di regia” del corpo umano

“La settimana del cervello” é un evento internazionale organizzato simultaneamente in quasi 100 Paesi e più di 40 città in Francia ed ha quale scopo quello di sottolineare l'importanza della ricerca sul cervello.

Le manifestazioni organizzate rappresentano un'opportunità per molti ricercatori, medici e studenti per incontrare il pubblico e condividere con loro i progressi ottenuti nei laboratori di ricerca in neuroscienze, per presentare le sfide per la conoscenza del cervello e le implicazioni per la nostra società.



La città di Nizza aderisce all'evento con un ricco programma che prevede conferenze, mostre, proiezioni e seminari principalmente alla Bibliothèque Louis Nucéra ed alla Bibliothèque Raoul Mille.



Varie iniziative si susseguiranno dal 10 al 23 marzo a Nizza .

Questo il programma



Mostra: “Come il nostro cervello ci tradisce. Stuzzichiamo nostri neuroni”

Bibliothèque Louis Nucera: dal 10 al 22 marzo 2020 in collaborazione col Centre d’Analyse Zététique



Dal gorilla nero al peperone verde: illusioni, valori ed errori del nostro cervello

Bibliothèque Louis Nucera: Venerdì 13 marzo 2020 ore 17 a cura di Henri Broch del Centre d’Analyse Zététique



Laboratorio ludico e scientifico in famiglia

Bibliothèque Raoul Mille: sabato 14 marzo 2020 ore 14,30 con les Petits débrouillards



In che modo il nostro cervello percepisce le opere d'arte?

Villa Arson: sabato 14 marzo 2020 ore 14,30 – Conferenza, mostra e concerto

20 Avenue Stephen Liegeard, 06100 Nice



I poteri della mente: il sesto senso di fronte alla scienza

Bibliothèque Louis Nucera. Martedì 17 marzo 2020 ore 17

Con Henri Broch, del Centre d’Analyse Zététique Psychokinèse, télépathie, spiritisme, magnétisme, perception extrasensorielle



Il microbiota intestinale e il cervello

Bibliothèque Raoul Mille: Martedì 17 marzo 2020 ore 19 con Alice Guyon, directeur de recherches au CNRS. Proiezione seguita da un dibattito



Genealogie: la memoria degli antenati e la costruzione di identità sociali nelle società dell’ancien régime (prima del 1789)

Bibliothèque Raoul Mille: mercoledì 18 marzo 2020 ore 14,30 a cura di Valérie Pietri, historienne Maitre de Conférences à l'Université Côte d'Azur.



La musica e il cervello

Bibliothèque Raoul Mille: giovedì 19 marzo 2020 ore 14,30 con Alice Guyon, directeur de recherches au CNRS, Thomas Lorivel, ingénieur de Recherche à l’Institut de

Pharmacologie Moléculaire et Cellulaire (Valbonne), Jean Wolf Rosanis, musicien et pédagogue e Françoise Chaffiaud, musicienne, professeur au Conservatoire de Nice



Qual è l'impatto degli schermi sul cervello, cosa dicono le neuroscienze?

Bibliothèque Louis Nucera: Giovedì 19 marzo 2020 ore 17

Bibliothèque Raoul Mille: Venerdì 20 marzo 2020 ore 14,30

A cura di Virginie Fournier



Arte ottica e cinetica

Bibliothèque Louis Nucera: Sabato 21 marzo 02020 ore 15



Conferenze



Inventare componenti elettronici che consentano una comunicazione efficace con i neuroni

Maison des Associations Garibaldi: Venerdì 20 marzo 2020 ore 17

Place Garibaldi, Nice



La memoria del futuro alle prese con le memorie digitali

Palais des Rois Sardes: Venerdì 20 marzo 2020 ore 19,30

Place Pierre Gautier, 06000 Nice



Conferenze e giornata di inaugurazione dell’Institut Neuromod

Hôpital Pasteur: Lunedì 23 marzo 2020 dalle 14 alle 18,45

Voie Romaine, Nice



Memoria per tutta la vita

Pasteur 2: Lunedì 23 marzo 2020 ore 19

Voie Romaine, Nice



Giornata speciale all'ospedale universitario di Nizza: cervello e salute

CHU Pasteur 2: Martedì 17 marzo 2020 dalle 9 alle 16,30

Avenue de la Voie Romaine, Nice



Tutti gli ingressi sono gratuiti