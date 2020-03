Da Trivellato convenienza, affidabilità e qualità Mercedes

Un design che comunica forza e robustezza, assistenza attiva alla guida, l’innovativo sistema di infotainment MBUX e uno speciale pacchetto per gli amanti dell’off-road. È il ritratto di Mercedes GLB, il nuovo SUV compatto di Stoccarda con cui la Stella traccia un cambio di rotta nel segmento degli Sport Utility.

Mentre GLA si distingue per le caratteristiche tipiche di una compatta e GLC per la spaziosità, GLB mira ad unire gli elementi di successo di compatte e SUV, i segmenti in cui Mercedes-Benz riscontra il maggior numero di vendite.

È il primo SUV della Casa disponibile in versione sette posti e, nonostante abbia dimensioni inferiori a GLC, vanta un’abitabilità inattesa. Merito del passo da 282 cm e del vano bagagli con un volume fino a 1.755 litri (quello minimo è 560 litri).

Sei i modelli e cinque gli allestimenti (Executive, Business, Sport, Sport Plus, Premium). Il Mercedes GLB prezzo parte da 35.390 euro per la 180d Automatic Executive e arriva a 51.000 euro per il modello 250 Automatic 4MATIC. Sarà presto disponibile nelle principali concessionarie Mercedes-Benz del Paese e quindi presso il Gruppo Trivellato, concessionaria ufficiale Mercedes-Benz con 13 showroom e centri assistenza nelle province di Vicenza, Verona, Padova e Rovigo.

