Coronavirus, si ferma Thello: stop al treno Milano - Marsiglia. Polemiche sui TER che giungono fino a Ventimiglia

Problemi e non da poco, per i pendolari francesi che quotidianamente raggiugono soprattutto il Principato di Monaco usufruendo dei servizi ferroviari.

E’ l’effetto dello stop alla circolazione di Thello deciso, a partire da ieri, dalla compagnia privata che assicura gli spostamenti da Milano a Marsiglia.



Con una minima integrazione sul prezzo del biglietto, infatti, era possibile anche ottenere un abbonamento che consentiva di spostarsi tra Marsiglia, Cannes, Antibes, Nizza e Monaco e non erano pochi i pendolari che usufruivano del servizio.



Ora lo stop (per ora per il mese di marzo) al “treno dei pensionati” che era utilizzato, soprattutto, da molti lombardi per raggiungere la Costa Azzurra in ottemperanza alle misure adottate dal governo italiano che vietano spostamenti dal comune di residenza si ripercuote anche sull’utenza francese.