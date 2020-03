Leoni e giraffe addio: Nizza vieta ai circhi spettacoli con animali selvatici. E’ toccato al Cirque de Venise sperimentare il “nuovo corso”

Addio a leoni, elefanti, giraffe e zebre: anche a Nizza è stato adottato un provvedimento che vieta ai circhi di far esibire animali selvatici e belve in cattività.

In questo senso la capitale della Costa Azzurra si allinea ad altre località quali Cagnes sur Mer, Carros, La Trinité, Mouans Sartoux, Vence e Villeneuve-Loubet che già avevano adottato un provvedimento analogo.

A sperimentare il nuovo corso è stato il Cirque de Venise che si era visto notificare, alcuni giorni prima d’installarsi nel grande piazzale di fronte alla Foire de Nice, il provvedimento sottoscritto dal sindaco di Nizza Christian Estrosi.

La decisione era passata in sordina: a renderla nota è stato un candidato alle elezioni, inserito nella lista “Estrosi” in lizza per le prossime municipali, il giornalista Henry-Jean Servat che è molto vicino alle battaglie animaliste condotte dall’attrice Brigitte Bardot.

Il provvedimento, giunto inatteso alla direzione del Cirque de Venise, aveva costretto i responsabili dello spettacolo a modificare il programma ed anche a sottolineare come gli animali fossero ben trattati, soggetti a controllo da parte dei veterinari pubblici e che costituissero un’opportunità per quanti non possono permettersi un viaggio per ammirare queste bestie nel loro habitat.

Di contro è giunto il plauso degli animalisti e vengono sottolineate anche le ragioni di carattere igienico e sanitario che starebbero alla base e giustificherebbero il provvedimento.

In ogni caso a Nizza leoni, zebre ed elefanti non saranno più i protagonisti degli spettacoli circensi.