Concerti, mostre e visite guidate: marzo eccezionale a Palais Lascaris

Sono tante e assortite le iniziative che riserva, nel mese di marzo 2020, il Musée Palais Lascaris che si trova nel Vieux Nice.



Innanzi tutto la “gran giornata” di giovedì 12 marzo nell’ambito delle iniziative collegate con “Mars aux musées”: 8 femmes, 8 musées” che vedrà svolgersi proprio a Palais Lascaris la serata inaugurale.

Questo il programma

Ore 18 -18,30: Apertura delle porte, ingresso libero;

Ore 18,20 - 18,40: Concerto di arpa elettronica e canto;

Ore 19,40 - 20: Concerto di musica barocca;

Ore 20,20 - 20,40: Concerto di canto lirico e clavicembalo;

Ore 20,30 - 23: “Atelier chantant de la Clémentina” a cura di Romina Romay, passeggiata sonora;

Ore 21 - 21,20: Concerto di arpa elettronica e canto;

Ore 21,40 - 22: Concerto di canto lirico e clavicembalo;

Ore 22,20 - 22,40: Concerto di musica barocca.



Venerdì 13 marzo 2020 ore 18

Spettacolo musicale “Spleen Baroque”, nel quadro delle iniziative del Festival Femmes en Scènes – Ingresso libero

Muriel Aulne, chant;

Emmanuelle Catlin, viole de gambe, arrangements musicaux;

Stéphanie Chotia, textes, photographies et modèle.



Concerti

Venerdì 13 marzo 2020 ore 12

Jean-Baptiste Lully: un portrait musical – Ingresso libero

Conferenza musicale su Lully e sull’opera Phaéton di Lully a cura dell’Opéra de Nice:

Jean-François Lombard, ténor

Jérôme Correas, clavecin

Programma

Jean-Baptiste Lully - Le Bourgeois Gentilhomme: Air espagnol Se que me muero de amor;

Atys - Les Songes agréables;

Marc-Antoine Charpentier – Actéon;

Récitatif et air Amis, les ombres raccourcies... Agréable vallon;

Jean-Baptiste Lully - Passacaille d’Armide;

Marc-Antoine Charpentier - Les Stances du Cid;

Jean-Baptiste Lully - Phaéton : Marche, air;

Marc-Antoine Charpentier - air Auprès du feu.



Venerdì 27 marzo 2020 ore 12

Concerto di musica barocca- ingresso libero

Programma

Œuvres de Telemann, Bodin de Boismortier.

Flavio Losco, violon baroque;

Michel Quagliozzi, flûte à bec et traverso.



Mostre

Fino al 1° giugno 2020 potrà essere visitata la mostra “ Mùsica d'aquì ”: il museo mette in risalto la musica tradizionale della Contea di Nizza, presentando una serie significativa di strumenti collegati alla tradizione di Nizza: vecchi ghironde, clarinetti, fisarmoniche, batterie, mandolini, pianoforti meccanici.

La mostra unisce gli strumenti della collezione del Corou de Berra e quelli della collezione di Palais Lascaris e documenta le pratiche musicali della tradizione attraverso un programma tematico di concerti e conferenze che coinvolgono musicisti, ricercatori ed etnomusicologi



Dal 29 marzo al 1° giugno 2020 : “Si le cougourdon m’était conté…”.

La zucca é presente in tutti i continenti ed e particolarmente nota a Nizza con il nome di cougourdon. Si presenta con molte forme ed esercita varie funzioni: strumento musicale, ornamento, oggetto utilitario, decorativo o simbolico.

È in coincidenza con la festa dei Cougourdons che si terrà il 29 marzo nei giardini di Cimiez, e nell'ambito della mostra “Musica d'aqui”, che il museo presenta una sorprendente collezione privata di cougourdons provenienti dai Pays niçois e da tutto il mondo.



Mediazioni culturali

Giovedì 26 marzo 2020 alle ore 10 verrà organizzata una visita guidata alla collezione del museo, una passeggiata tra parole e strumenti musicali per scoprire una storia particolare della Contea di Nizza.

Palais Lascaris si trova al 15 rue Droite nel Vieux Nice.